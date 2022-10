Bonus 500€ contro il caro bollette, solo per questo Comune: come si richiede

By

In arrivo il bonus pari a 500 euro contro il caro bollette: si tratta di un aiuto etico e sostanzioso per i nuclei familiari che non riescono a fare fronte ai continui rincari.

Le bollette dell’energia elettrica continuano a subire netti rincari a causa delle continue speculazioni a livello globale, della ripresa dei consumi post pandemia e del prolungarsi della guerra tra la Russia e l’Ucraina. Secondo le previsioni dell’Arera, il prezzo del gas per il mese di ottobre salirà a oltre 183 euro al megawattora. Si tratta di una stima mensile fatta dalla stessa Autorità di Regolazione.

Il costo finale che andrebbe ad impattare sui consumatori finali potrebbe essere più elevato o più basso. Anche se c’è molta incertezza in merito al prezzo finale della materia energetica, è sicuro che i prezzi subiranno un aumento. Il Presidente di Assoutenti sostiene di essere allarmato dalla situazione di emergenza energetica.

Nel caso in cui le previsioni degli analisti confermassero i rialzi intorno ai settanta punti percentuali, tutte le famiglie italiane andrebbero incontro ad un maxi salasso da quasi tremila euro all’anno. Le stime spaventano e le famiglie e le imprese italiane non riescono a fare fronte ai continui rincari. Ad oggi gli aiuti economici messi in campo dal Governo Draghi si sono rivelati insufficienti.

Bonus bollette: gli aiuti del Governo Draghi

Ad oggi l’uscente Governo di Mario Draghi ha approntato due bonus, uno pari a 200 euro per tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 35.000 euro e l’altro bonus una tantum che dovrebbe essere accreditato a novembre pari a 150 euro. La platea di potenziali beneficiari è costituita da oltre venti milioni di famiglie e il bonus spetta a tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 20.000 euro.

Il Decreto Aiuti quater che potrebbe essere ben presto approvato dal Governo di Giorgia Meloni potrebbe prevedere un bonus volto a sostenere il potere di acquisto delle famiglie. Questo bonus una tantum potrebbe essere erogato il prossimo mese, ma potrebbe essere oggetto di proroga per il mese di dicembre.

Bonus Bollette pari a 500 euro: ecco l’agevolazione economica che spetta alle famiglie italiane

Oltre ai due bonus statali, c’è un bonus pari a 500 euro che spetta a tutti i nuclei familiari il cui ISEE non superi i diecimila e 612 euro. Questo bonus pari a 500 euro spetta a tutti coloro che risiedono nel Comune pugliese di Trani. Si tratta di un valido sostegno economico che si aggiunge ai bonus nazionali e consente alle famiglie pugliesi di fare fronte ai continui rincari dei prezzi delle bollette luce e gas.

Bonus Bollette Luce e Gas: aumento dei bonus sociali

Il Governo di Giorgia Meloni potrebbe ampliare la platea dei beneficiari dei bonus sociali, che potrebbero essere estesi. Pertanto, tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore ai quindicimila potranno beneficiare dei bonus sociali approntati dall’Esecutivo. Si tratta di un sostegno economico e sociale che consentirà a oltre mezzo milione di nuclei familiari italiani di fare fronte ai rincari delle bollette luce e gas.