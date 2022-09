Letizia di Spagna, la regina ne soffre da anni: nessuno se n’è mai accorto

Letizia di Spagna ha detto basta e il suo gesto clamoroso ha confermato la patologia che la fa soffrire da tantissimi anni.

Letizia di Spagna è una delle donne più belle del mondo. La Sovrana è una icona di stile e intelligenza, presa come esempio da tantissime donne in tutto il mondo. Un modo di fare concreto e scelte di stile che nutrono la fantasia di moltissimi stilisti. Tuttavia, la Sovrana per moltissimi anni ha mantenuto il segreto riguardo una patologia che l’ha colpita: l’ultimo gesto ha confermato tutto e non è più intenzionata a nasconderlo.

Letizia di Spagna, le scarpe basse che scrivono la moda

Letizia di Spagna, icona di stile elegante e sofisticato, negli ultimi tempi ha cambiato completamente le regole della moda. Nella maggior parte dei casi, le first lady devono indossare dei tacchi per ogni tipo di evento al fine di impreziosire il look.

Sappiamo bene che la scelta dei tacchi è sempre la migliore per gli outfit eleganti, ma anche le scarpe basse possono dare il loro contributo. Nonostante la scelta divida sempre l’opinione pubblica, c’è chi ama la scarpa bassa tanto da farne una vera e propria icona. Audrey Hepburn nelle sue ballerine ha scritto la storia della moda insieme a Coco Chanel, dando vita ad un nuovo stile comodo ma sofisticato.

Letizia di Spagna ha seguito questo mood, iniziando ad indossare scarpe in corda con tacco largo e poi sandali flat anche per le occasioni serale. Non ha mai messo a rischio la sua eleganza, ma in tanti si sono chiesti a cosa fosse dovuta la scelta inusuale per una sovrana.

Che Letizia abbia sempre odiato le scarpe con il tacco è risaputo, ma dietro questo cambio di immagine c’è ben altro.

La malattia di Letizia di Spagna: ne soffre da tantissimi anni

Gli esperti della moda e questioni che riguardano i reali si sono posti non poche domande in merito al cambio di stile. Letizia è passata dal classico tacco, alle flat comode scegliendo le migliori all’ultima moda.

Il giornalista Jesús Rodríguez in un servizio su El País Semanal ha voluto parlare della Reina e della sua patologia, nascosta da sempre. L’esperto ha rivelato che la donna soffre di dolori ad un piede conseguenti ad una metatarsalgia cronica, dovuta ad un uso eccessivo di scarpe con il tacco (detestate dalla sovrana).

Il bon ton reale è quindi stato completamente cambiato, nel momento in cui Letizia si è resa conto di non poter più indossare scarpe con il tacco solo per bellezza. La patologia è stata poi diffusa in molti media spagnoli – come Vanitatis – mettendo l’accento su come nessuno se ne sia mai accorto.

Per anni Letizia ha indossato scarpe con il tacco alto, non solo per guadagnare centimetri essendo il marito molto alto ma anche per seguire le regole reali imposte. Per anni ha adottato una strategia per non sentire dolore, infatti secondo quanto emerge dai vari media si sarebbe fatta rialzare la suola delle scarpe. Per farlo ha adottato un plateau sottile per avere una stabilità maggiore, ideale per tutti coloro che soffrono della stessa patologia al piede – la metatasalgia.