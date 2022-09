L’eredità avvelenata di Boris Johnson

Il presidente del Consiglio Boris Johnson lascia una Brexit senza contenuti, inflazione dilagante e tristi aspettative elettorali per il Partito conservatore.

Edith è nata a Londra, ha trascorso metà della sua vita in Nigeria e lavora come job coach per i giovani attraverso un’agenzia pubblica. Edith è una donna di colore, sulla cinquantina. E rompe tutti i pregiudizi legati alla politica. Non perché sia ​​affiliata al Partito conservatore – non è più una sorpresa – ma perché le manca già Boris Johnson.

E perché tra Liz Truss -con la sua finzione di Margaret Thatcher e la sua ossessione per l’abbassamento delle tasse- e Rishi Sunak -con un discorso articolato e realistico: la promessa di un primo ministro conservatore di origine indiana- Edith resta con Truss. “La gente crede ancora nella lealtà, più o meno. E Rishi non ha esitato a pugnalare alle spalle il suo capo.

Sarebbe stato il successore naturale di Boris Johnson, se avesse lasciato che le cose prendessero il loro corso”, spiega dal suo posto alla Wembley Arena, a nord di Londra. È mercoledì e si stanno svolgendo le ultime battute sulle primarie dei conservatori. Così chiamano le assemblee con i membri in cui Sunak e Truss, per tutto il mese di agosto, hanno presentato i loro piani e hanno risposto alle domande dei membri del partito.

Questo lunedì sarà ufficialmente annunciato il vincitore, ma i sondaggi già anticipano in modo devastante (con un vantaggio di oltre 30 punti percentuali) che l’attuale ministro degli Esteri sarà il successore di Boris Johnson, che lascerà l’incarico martedì. E le persone si sono già dimenticate dell’intero scandalo del partito di Downing Street durante il lockdown, o delle bugie del Primo Ministro? “No”, risponde Edith, “ma non credo sia giusto nemmeno che la piena responsabilità sia stata riposta sulle sue spalle.

Tutti commettiamo errori, ma nessuno dei quadri intermedi ha voluto accettarli”. Boris Johnson non ha ancora messo piede fuori Downing Street e la sua leggenda ha già iniziato a costruirsi. Il suo nome raccoglie applausi alle feste, ogni volta che viene pronunciato. Sunak è costretto a giustificare, con poca convinzione, il motivo per cui si è dimesso da ministro dell’Economia e ha accelerato la caduta del politico più popolare degli ultimi decenni. Truss non perde ogni occasione per ricordare ai militanti che è rimasta fedele al suo capo fino alla fine.

La storia è solitamente scritta dai vincitori. Boris Johnson ha raggiunto l’impresa di uscire dalla porta sul retro, ma è stato anche accreditato dai suoi stessi detrattori con tre risultati indelebili che sono a dir poco discutibili: è stato l’uomo che ha portato a termine la Brexit, quando si potrebbe sostenere che è ancora più un’arma politica che un progetto dotato di contenuto —; è stato responsabile della campagna di vaccinazione contro il covid-19 di maggior successo e più veloce in Europa —era qualche settimana avanti rispetto al resto dei paesi, dopo una gestione disastrosa—; e ha guidato il mondo nella difesa dell’Ucraina dall’aggressione russa.

Il suo coinvolgimento personale è indiscutibile e gli ucraini lo adorano, ma la sua risposta è stata in linea con quella degli Stati Uniti e dell’UE. “Farà come Berlusconi. Lo vedremo presto in agguato, in attesa di poter recitare in un ritorno populista alla politica”, anticipato qualche giorno fa in un’intervista al quotidiano The Guardian Rory Stewart, l’iconoclasta ex ministro conservatore che ha cercato di competere con Boris Johnson per la leadership del Partito conservatore nel 2019 e da allora disprezza il suo rivale.

“Dobbiamo continuare a ricordare alla gente perché se n’è andato. Avrebbe dovuto partire molto prima. Tutto ciò che ha fatto è stato profondamente vergognoso e molto pericoloso”, ha detto Stewart. La maggior parte degli elettori britannici non dimentica nulla di tutto ciò. Il 68% ha ancora una pessima opinione sulla performance di Boris Johnson come primo ministro, secondo l’ultimo sondaggio YouGov, condotto il 29 agosto.

Ma quando lo specchio è rivolto verso gli elettori conservatori, l’immagine che riflette è diversa. Il 49% di loro, secondo il sondaggio pubblicato dal Times a metà di questo mese, ritiene che il politico estromesso debba continuare a guidare il Paese. Una cifra addirittura superiore al totale consenso che i due candidati a succedergli raccolgono in quella stessa parrocchia.

Quest’estate, con l’annuncio delle dimissioni, Johnson ha celebrato il suo anniversario di matrimonio nella villa nei Cotswolds – la zona ricca del sud dell’Inghilterra – di un amico e donatore del Partito conservatore. Ha trascorso alcuni giorni in una lussuosa spa in Slovenia. Ha volato su un caccia militare, durante un’esibizione aeronautica.

È apparso di sorpresa all’incontro del suo ministro dell’Economia, Nadhim Zahawi, con le società del gas e dell’elettricità. È stato in vacanza in Grecia. Ha fatto una visita a sorpresa al suo amico Volodymyr Zelensky a Kiev. E ha espresso la sua convinzione che il Regno Unito sia un grande paese e supererà la sua inflazione galoppante e la crisi energetica. Senza compiere una sola azione. In attesa dell’arrivo del suo successore.