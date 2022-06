Letizia di Spagna incontrollabile, distrugge il protocollo reale: mai successo nella storia

By

Il protocollo reale è stato un’altra volta distrutto da parte di Letizia di Spagna che ha osato un altro look con trasparenze. Vediamo come si è vestita.

I giorni scorsi Letizia di Spagna aveva indossato un abito cut-out che lasciava intravedere l’addome scolpito.

Letizia di Spagna infrange il dress code reale, di nuovo

Sembrerebbe quasi che Letizia di Spagna ci provi gusto ad infrangere le regole dettate dal Palazzo Reale. Ormai è consuetudine che l’ex giornalista sia molto progressista nella sua visione e sia stata anche in grado, negli anni, di attrarre l’interesse dei più giovani nei confronti della monarchia spagnola.

A Valencia, in occasione di una manifestazione della Croce Rossa a cui è intervenuta, Letizia di Spagna aveva scelto un abito low cost che, però, aveva un dettaglio che ha fatto parlare di se.

Era un abito cut out con un oblò e dei tagli sull’addome che lasciavano intravedere molti più centimetri di pelle di quelli che il dress code reale prevede. Stavolta, però, ha stravolto ancora una volta le regole. Vediamo perché.

Cosa ha indossato questa volta

Letizia di Spagna in occasione della cerimonia della consegna della bandiera nazionale a Cartagena ha indossato un abito in pizzo bianco ricco di trasparenze.

La giornata era particolarmente calda per questo la regina ha scelto un abito senza maniche, da cocktail, lungo fino alle caviglie. I dettagli di seduzione non sono mancati perché, in alcuni punti, il pizzo era trasparente. Il marchio del vestito è Sfera, un brand spagnolo fast fashion.

A completare il look Letizia di Spagna ha scelto di abbinare delle sling back di colore azzurro polvere, coordinati ad una clutch dello stesso colore.

Un abito elegante e femminile, sicuramente, ma molto lontano dai consueti protocolli. Nonostante questo, benché non rompa l’etichetta si propone come rivoluzionario per i protocolli.

Letizia di Spagna ha scelto di abolire il nero, la mantiglia ed il classico pettine nei capelli. Abiti tradizionali che Sofia imponeva a se stessa e alle sue figlie nel rispetto del protocollo.

Insomma, il pizzo c’è, ma bianco, il vestito è elegante e sobrio quindi la regina potrebbe essere promossa a pieni voti.

Del resto, la regina con questo bianco non solo mette in risalto la sua abbronzatura ma anche un fisico scolpito che, alla soglia dei cinquant’anni, può davvero fare invidia alle ragazze più giovani.