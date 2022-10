Leslie Jordan ha avuto un incidente nel quale purtroppo ha perso la vita. Se ne va così la star di ‘Will and Grace’ e ‘American Horror Story’. Non è ancora chiaro però se lo schianto sia avvenuto per un suo malore o se Leslie abbia perso la vita in seguito all’atroce impatto.

Leslie Jordan aveva 67 anni e a comunicare la triste notizia è stato il suo agente. L’attore statunitense era noto per i suoi ruoli nella serie tv Will & Grace e in quella di American Horror Story. Sembra proprio che abbia perso la vita a seguito di un incidente, ma le cause non sono ancora state accertate. Lo schianto è avvenuto a Los Angeles lunedì mattina e per Leslie Jordan non c’è stato niente da fare.

Secondo quanto riportato dalla polizia la sua auto si è schiantata sul lato di un edificio e all’arrivo dei soccorsi l’attore era già deceduto.

Sembra che l’attore prima dell’incidente si stesse recando sul set della serie ‘Call Me Kat’, dove Jordan interpretava Phil, il capo all’interno del caffè di Kat. La produzione della sitcom dopo la terribile notizia è stata sospesa.

La vita di Leslie Jordan e il suo coming out

Leslie nacque a Chattanooga, nel Tennessee, un luogo decisamente conservatore, nonostante ciò all’età di 12 anni, Leslie si fece coraggio e dichiarò la sua omosessualità a sua madre. Quando raccontò questo fatto che cambiò totalmente la sua vita disse che pensò sarebbe successo qualcosa.

Continuò poi con il suo racconto, esponendo tutti i pensieri che gli erano passati in quel momento per la testa e uno fra questi era la convinzione che sua madre avrebbe tirato Certamente fuori la Bibbia, cosa che in realtà non accadde. La madre lo prese da parte e gli disse di aver paura che scegliendo questa strada sarebbe stato certamente ridicolizzato e infine aggiunse solo una frase, che l’attore si porta con sé per tutta la vita ma che non segui mai: “ vivi la tua vita in silenzio”.

Nonostante la sua piccola statura, Leslie ha interpretato sempre personaggi sgargianti e stravaganti che di certo non passavano inosservati. Dopo essersi laureato , infatti si trasferì a Los Angeles e qui iniziò la sua carriera da attore, interpretando vari ruoli. Il suo trampolino di lancio però fu l’aver ricevuto il ruolo come protagonista nel film Murphy Brown.

L’ultimo saluto a Leslie Jordan

Dopo il tragico incidente che ha portato via la vita a Leslie Jordan, molte star di Hollywood sono andate a rendergli omaggio descrivendolo come personaggio divertente e impossibile da non amare. “Non ci sarà mai più nessuno come lui, con il suo talento e cuore unico al mondo”, queste sono alcune parole dei suoi amici che hanno voluto dargli l’ultimo saluto.