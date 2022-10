Kate Middleton, la malattia la sta mangiando: i segni sul corpo sono evidenti a tutti

Kate Middleton e i suoi segni sul corpo parlano chiaro, sembra infatti che una malattia sia oramai oltre al limite. Perché William e gli inglesi sono preoccupati?

Kate Middleton sta facendo preoccupare suo marito e anche gli inglesi, con segni di una malattia che oramai sono stati fotografati da tutti i media inglesi. Sembra che la Principessa soffra di questo disturbo da tempo, portato forse dalle pressioni della famiglia reale e dalle tantissime responsabilità.

È anche vero che la moglie di William è amatissima dai suoi sudditi, che non vedono l’ora di vederla sul trono al posto di Camilla oggi Regina Consorte di Re Carlo III. I retroscena di una così apparente calma e perfezione a volte sono devastanti, così come i media inglesi che evidenziano il suo presunto male in prima pagina.

Dal fidanzamento con William al matrimonio nel 2011, la donna è riuscita a conquistare il cuore di tutti – inglesi e non. Non solo, le sue tantissime opere di beneficenza la portano ad essere molto stimata. Proviamo a capire insieme di quale malattia si tratta e quali sono i segni che mostra oramai da diverso tempo.

Kate Middleton, tra stress e nuovi incarichi

Kate Middleton si prepara pian piano a diventare una Regina Consorte a tutti gli effetti, anche se passeranno ancora un bel po’ di anni. Lei è amatissima dagli inglesi e cerca di apparire sempre perfetta, non solo ai loro occhi ma anche a quelli del marito William.

Donna dal carattere forte e deciso, in questi ultimi tempi sembra abbia avuto da dire con Camilla Parker. La moglie del Re avrebbe – secondo i media inglesi – affilato le unghie e alzato la voce subito dopo la morte della Regina Elisabetta II.

Per Kate tutto questo è una fonte di stress aggiuntivo, che si aggiunge ai suoi doveri come moglie del Principe William e come madre di tre bambini. Dal Mirror sino all’Express, le pagine sono incentrate sul suo stato di salute che inizia a preoccupare tutti quanti.

La Principessa è evidentemente stressata e i suoi impegni sono raddoppiati, ma alcuni segni sono inequivocabili.

Kate Middleton, i segni della malattia preoccupano William

A spaventare gli inglesi – e lo stesso William – sono i segni che Kate mostra sulle mani e sul corpo. Ha una eccessiva magrezza e ci sono alcuni dettagli che riportano indietro la mente a qualcosa di già accaduto con Lady Diana.

I media vociferano che la Middleton soffra di bulimia, un disturbo alimentare altamente pericoloso. I soggetti che soffrono di questo disturbo tendono ad non mangiare per giorni, farsi venire la nausea e nei casi estremi fare in modo di rimettere quanto ingerito. Ci sono molte foto che girano sui vari siti di informazione inglese che mettono l’accento sui segni che ha sulle mani e sul suo peso.

Una storia già vista con la povera Lady Diana, per questo sono tutti preoccupati e sperano che non stia andando in questo modo anche per Kate. Il polverone è emerso per i tantissimi segni che mostra durante gli avvenimenti pubblici, oltre che il peso corporeo.

Quei cerotti sulla mani/dita, secondo gli esperti, sono un segno da tenere sotto controllo perché potrebbero coprire i segni della bulimia (i soggetti affetti dal disturbo tendono a graffiarsi le dita con i denti).

Dobbiamo però sottolineare più volte che non c’è alcuna conferma ufficiale, questi sono solo rumors e preoccupazioni che emergono dall’Inghilterra. Non solo, Kate è anche una appassionata di giardinaggio e quei graffi potrebbero essere causati proprio dal suo hobby preferito.