L’Eredità, quanto guadagna Flavio Insinna? Le cifre inaspettate

Flavio Insinna è tornato in tv con L’Eredità. Ecco quanto guadagna il conduttore per solo questo programma.

Con l’arrivo della nuova stagione televisiva, a far compagnia a tutti gli italiani, su Raiuno, prima del telegiornale è tornato nuovamente uno dei quiz show più amati da tutti quanti da ormai molti anni.

Stiamo parlando de L’Eredità, che solo qualche giorno fa ha emozionato tutti quanti per via della vincita di una ragazza salentina Ilaria Antonica che ha vinto al cifra di 140.000 euro indovinando la parola nascosta.

Flavio Insinna: ecco quanto guadagna con L’Eredità

Basato sul format argentino, El Legado, il programma ha debuttato nel 2002 con la conduzione di Amadeus per poi passare tra le mani di Carlo Conti e successivamente da Fabrizio Frizzi.

Quest’ultimo ha condotto lo show fino alla sua morte, avvenuta per via di un’emorragia celebrale e a sostituirlo è stato Flavio Insinna, che aveva già dimostrato di essere capace di portare avanti il programma, conducendo una puntata serale.

Durante questa estate, si era vociferata la voce che Insinna sarebbe stato sostituito da una sua collega donna, e si era fatto sempre più insistente il nome di Caterina Balivo, che invece è approdata a La 7 con il game show Lingo.

Il programma nasce dall’esigenza di trovare un game show da collocare nella fascia pre-serale che era occupata da Quiz Show, trasmissione che dopo una denuncia e un calo di ascolti viene chiusa definitivamente.

Per questo si decise di sperimentare in estate due programmi tra cui L’Eredità e Azzardo ma è stato il primo a conquistare tutti quanti e quest’anno dopo 20 anni continua ad essere uno dei più seguiti.

Nel corso delle sue edizioni, il programma ha avuto a che fare con molti episodi che sono rimasti nella storia della trasmissione e che si possono facilmente reperire in rete, come la risposta di Pedro con relativo allontanamento da parte di Amadeus.

O ancora alcune gaffe fatte dai concorrenti che hanno sbagliato delle parole o delle vicende storiche importanti o che ancora si sono trattenuti dal dare risposte, che potevano sembrare volgari, ma che corrispondevano alle frasi mancanti.

Il cachet milionario

All’interno de L’Eredità, si sono formate anche delle figure inerenti alla trasmissione stessa come la scossa, che era interpretata da Giovanna Civitillo che è diventata in seguito moglie di Amadeus e le professoresse tra cui Samira Lui, che ha partecipato all’ultima edizione di Tale e Quale Show.

La presenza di Flavio Insinna, è stata negli anni molto criticata da alcuni telespettatori per via del suo comportamento avuto qualche anno fa ad Affari tuoi, dove, come mostrato da un servizio di Striscia la notizia, non ha speso belle parole dietro le quinte nei confronti di una concorrente.

L’episodio, però, sembra essere stato dimenticato da gran parte del pubblico e dai dirigenti Rai, i quali per fargli condurre il programma secondo quanto riportato da Dagospia, gli avrebbero offerto ben 1 milione di euro a stagione.

Una cifra tra le più alte come cachet dei conduttori Rai se si fa riferimento alla sola conduzione del game show a cui vanno ad aggiungersi tutti gli altri stipendi dovuti ad altri programmi ed interventi in tv.