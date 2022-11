Berrettini da forfait, addio alla Coppa Davis

Brutte notizie per la nazionale italiana di Tennis, dopo Jannik Sinner infatti arriva il forfait di Matteo Berrettini, gli azzurri dovranno giocare le Finals di Malaga senza i tennisti più in forma della squadra, i trascinatori saranno Musetti e Sonego



Arrivano brutte notizie per il tennis italiano, gli azzurri infatti alle prossime Finals di Coppa Davis dovranno fare a meno dei suoi due tennisti di punta, sia Sinner che Berrettini infatti hanno dato forfait e non saranno disponibili.

La notizia della rinuncia dell’altoatesino era arrivata circa una settimana fa dopo l’infortunio alla mano subito durante il torneo di Parigi Bercy, il romano invece ha alzato bandiera bianca nel primo pomeriggio di oggi.

L‘Italia giocherà i quarti di finale contro gli Stati Uniti ed a sfidare Tiafoe e Fritz ci saranno molto probabilmente Musetti e Sonego che proveranno a regalare una giornata magica al tennis italiano.

Si conclude nel peggiore dei modi per Berrettini una stagione che rimane positiva per i titoli vinti, ma sfortunatissima per i tanti infortuni che hanno impedito al classe ’96 di partecipare a numerosi tornei.



BREAKING 🚨

Matteo Berrettini withdraws from the Davis Cup Finals. He will go to Malaga anyways to support his mates, but he is not able to compete after suffering a foot injury in Naples.

Another big player who won’t be there. pic.twitter.com/pf6mP4m4YE

— Relevant Tennis (@RelevantTennis) November 20, 2022