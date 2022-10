Lenzuola ingiallite, è questo il segreto per sbiancarle: lo fanno tutti gli hotel di lusso

By

Esiste un metodo utilizzato in tutti gli hotel di lusso per smacchiare le lenzuola ingiallite. Ecco in cosa consiste.

Uno dei momenti più importanti della giornata è quella del riposo, specie di quello notturno che è considerato il migliore anche per via del cielo che tende a diventare scuro e a non crearci problemi di luce.

Ma un riposo ottimale è dato anche da delle lenzuola pulite e questo è fondamentale in quanto avremo la sensazione di avere sul nostro corpo qualcosa di fresco e che ci renderà il nostro sonno rilassante.

Lenzuola: ecco come eliminare l’ingiallimento grazie ad un metodo usato negli hotel di lusso

Però, specie con la stagione calda, tendiamo a sudare e col tempo le nostre lenzuola tendono ad ingiallirsi e con loro anche i cuscini e i materassi che presenteranno dei bruttissimi aloni.

Questo è comune e accade a tutti quanti ma bisogna stare ben attenti a pulire le lenzuola e i nostri letti, in quanto in questi si annidano gli acari della polvere che sono dei parassiti che si nutrono di cellule morte.

Questi non fanno altro che portare allergie e provocare disturbi come l’asma nei soggetti più a rischio e quindi è sempre consigliabile avere un ricambio delle nostre lenzuola e far arieggiare la stanza ogni mattina.

Solitamente, il bucato del nostro letto va cambiato ogni 15 giorni o al massimo tre settimane e va trattato secondo quanto scritto in etichetta senza che si danneggino e diventano inutilizzabili.

Bisogna anche stare attenti ad alcuni particolari. Le lenzuola bianche ad esempio dovrebbero andare lavate da sole in quanto altri indumenti potrebbero stingerle mentre i colorati non vanno trattati con detersivi aggressivi, in quanto potrebbero perdere il loro colore.

Quindi, prima di procedere con la pulizia delle lenzuola, delle federe e degli stessi cuscini e materassi è meglio controllare le indicazioni su di esse per non trovarsi poi spiacevoli sorprese.

Ma in molti si sono chiesti come si possono sbiancare le lenzuola e renderle bianchissime come accade negli hotel di lusso dove sono impeccabili e come nuove anche se vengono utilizzate spesso.

La soluzione efficace

La risposta sta in un metodo che prevede l’utilizzo di perossido di sodio e di alcune gocce di succo di limone che vanno mescolate in circa 4 litri di acqua. Questo composto va inserito nel cassetto della lavatrice con del sapone per piatti.

In questo modo le nostre lenzuola saranno come nuove e torneranno ad essere bianchissime e questo metodo può essere utilizzato anche per i cuscini e vedremo sparire tutti gli aloni su di esso.

Un altro metodo prevede l’utilizzo di acqua e bicarbonato e a volte a questa va unita anche dell’acqua ossigenata. Grazie alla reazione chimica che si crea tra l’acqua ossigenata e il bicarbonato lo sporco andrà via dalle nostre lenzuola.

Diversamente dal metodo citato in precedenza, questa formula può essere utilizzata anche per i materassi, che dopo averli puliti, magari grazie all’ausilio di un’aspirapolvere, potranno tornare ad essere come nuovi.

Con questi rimedi avremo modo di avere le nostre lenzuola bianchissime e potremo dire addio a tutte quelle macchie e quegli aloni che tendono a formarsi col tempo che risultano essere fastidiosi.

L’ingiallimento però, può essere provocato anche dal tempo che passa, e le nostre lenzuola, specie se in cotone, come qualsiasi tessuto potrebbe deteriorarsi col passare del tempo e ingiallirsi anche se riposte e inutilizzate per molto tempo.

Di conseguenza è sempre consigliato cambiare spesso le lenzuola e utilizzare tutte quelle che abbiamo a disposizione seguendo un ciclo, in modo da averle sempre pulite e senza macchie e poter sentirsi come in un letto di un grande hotel di lusso.