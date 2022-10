Kate Middleton scopre tutto, fuori il piano segreto di Camilla: è guerra a corte

By

Kate Middleton ha scoperto tutto. Il diabolico piano di Camilla Parker, Regina Consorte, viene fuori: è scontro nella casa reale tra le due ladies.

Scoppia una faida familiare inaspettata tra le primedonne della Royal Family. Kate e Camilla ai ferri corti. Per quale ragione?

Kate e Camilla: è guerra a corte

È sempre stato un rapporto particolare, quello tra Kate Middleton e Camilla Parker. Le due primedonne della Royal Family si sono sempre mostrate complici e affiatate nelle visite private, in pubblico e ai vari eventi della Corona.

Sorridenti e all’apparenza quasi amiche, forse però, ci viene il dubbio oggi, a favore solo di telecamere e giornalisti. In realtà non si sopporterebbero l’una l’altra. Anzi, la situazione è peggiorata ancora di più da quando la moglie del nuovo Re d’Inghilterra è diventata Queen Consort, assumendo quindi un ruolo di rilievo nella e per la monarchia inglese.

Kate però è più amata dal popolo rispetto a Camilla, cosa questa che infastidirebbe non poco la nuova Regina Consorte. Insomma, la situazione a corte è piuttosto complicata e il rapporto tra le due donne sembra essere sempre più in crisi che mai.

Kate, tra l’altro, si ritrova ora a fronteggiare una nuova situazione di emergenza a palazzo. La principessa del Galles ha sgamato Camilla e il suo piano diabolico per farla fuori dalla Royal Family.

La principessa del Galles sgama il piano segreto di Camilla

Camilla Parker intenzionata a fare fuori dalla Royal Family, Kate Middleton. Per quale ragione? Semplicemente per la gelosia che nutre nei suoi confronti. Pare infatti che la nuova Queen Consort, sebbene abbia un titolo importantissimo e la carica reale più alta e prestigiosa per la corona, teme la presenza della principessa del Galles.

Lo sappiamo tutti: a favore di popolo, il Regno Unito vorrebbe che sul trono oggi ci fosse la moglie di William come sovrana. Ma ahinoi, la monarchia non può cancellare le regole dinastiche e di successione da un giorno all’altro.

Cosa significa questo? Che solo dopo che Carlo sarà passato a miglior vita, Kate salirà al trono come Regina al fianco del marito William, che diventerà nuovo Re d’Inghilterra.

Nel frattempo però, la Middleton deve “accontentarsi” del ruolo di principessa del Galles che tra l’altro l’ha resa ancora più amata agli occhi dei sudditi proprio perché fu la stessa onorificenza che in passato ebbe la amatissima Lady Diana.

Kate lo sa che Camilla non la tollera e ha scoperto anche il suo piano diabolico per farla fuori dalla Royal Family. Secondo quanto affermato da una fonte vicina alla famiglia reale, la Middleton è convinta che Camilla sia responsabile dei malumori recenti e passati che la principessa ha avuto con il principe William.

La Middleton furiosa con la nuova Regina

Un bel po’ di anni fa, gli ex duchi di Cambridge, fidanzati da qualche anno, si lasciarono per 5 mesi e Kate ha sempre creduto che la colpa fosse di Camilla che aveva convinto William a provare a vivere la sua indipendenza prima di impegnarsi seriamente in una relazione che lo avrebbe bloccato nel ruolo di compagno, marito e poi padre, per tutta la vita.

Sembra proprio che Kate abbia parlato di questa situazione incresciosa con Camilla e del piano diabolico che ha scoperto, ordito dalla Queen Consort, con suo marito. William adora suo padre e vuole vederlo stare bene ma oggi crede che Camilla, a distanza di anni, non sia la donna giusta per stare al suo fianco e soprattutto per guidare l’Inghilterra.

In ogni caso, come fa sapere un noto tabloid inglese, William e Kate sono tornati più forti di prima contro Camilla. Tra le due bellissime è guerra. Nonostante la Parker cerchi di muovere i fili delle vite di tutti, i principi del Galles hanno imparato a tenersi a debita distanza da lei.

Anche se in pubblico sono obbligati a mostrarsi tutti andare d’amore e d’accordo, dentro le mura del palazzo reale però niente è come appare al di fuori.