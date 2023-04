Lenzuola, a che temperatura bisogna lavarle in lavatrice: pochi fanno la cosa giusta

Qual è la temperatura corretta per lavare le lenzuola in lavatrice? Un errore comune che si fa spesso e volentieri. Con le indicazioni degli esperti diventa un gioco da ragazzi.

Se fare il bucato sembra facile, una volta che si sbaglia temperatura e programma della lavatrice ci si rende conto del contrario. Per ottenere delle lenzuola igienizzate, pulite e profumate è il caso di informarsi e conoscere alcuni piccoli trucchi del mestiere. Se viene fatto un errore, il bucato verrà completamente danneggiato. Ancora di più le lenzuola, molto delicate che richiedono un trattamento speciale.

Come si lava la biancheria in lavatrice?

Le lenzuola andrebbero cambiate almeno una volta alla settimana. Al loro interno si depositano liquidi corporei, sudore e anche pelle morta che viene persa durante le ore notturne. Non solo, peli e polvere possono accumularsi nel tempo così come i batteri pronti a prolificare.

Per un lavaggio corretto in lavatrice, queste andrebbero lavate utilizzando un programma adatto ai materiali sintetici oppure il cotone. In ogni caso, meglio scegliere un programma adatto al fine di non rovinarle prima del tempo.

Se si vuole usare l’asciugatrice, allora è bene utilizzare una temperatura adatta al materiale così come si legge sull’etichetta. Non bisogna mai superare i 50°C per l’asciugatura, prediligendo quando possibile quella naturale all’aria e al sole.

Come accennato, cambiare la biancheria da letto è un must. Così come lo è imparare ad impostare la temperatura corretta per non rovinare le fibre, usare la biancheria per molto tempo e igienizzarla a fondo.

Temperatura corretta per lavare le lenzuola in lavatrice

Come argomentato sopra, fare il bucato non è facile come sembra. Prima di tutto è necessario conoscere il materiale di composizione, leggere le etichette e poi mettere in pratica quelle che sono le regole base di un lavaggio di questo tipo.

Il lenzuolo viene usato per otto ore al giorno in media. Polvere, sudorazione e pelle si accumulano lungo le fibre giorno dopo giorno: un vero e proprio contenitore ricco di batteri.

Una volta che vengono messe in lavatrice si deve impostare la temperatura ideale.

In linea generale, la biancheria da letto dovrebbe essere lavata a 60°C. Questa è la temperatura base per uccidere tutti i germi e i batteri.

L’esperta di pulizia Kathleen Bell è stata intervistata dal noto magazine Express.co.uk. e ha evidenziato che la temperatura ideale sarebbe 40°C. I detersivi oggi in commercio e la tecnologia moderna per le lavatrici si fondono per trovare il giusto compromesso.

La temperatura citata dall’esperta è inoltre ideale per cotone, lino e materiale sintetico. Con questo metodo tutto lo sporco viene eliminato, seppur mantenendo vivi i colori dei tessuti. Non solo, la lavatrice in questo modo consuma meno energia elettrica.

Gli esperti sono quindi a favore di una bassa temperatura, con la conferma che questa abbatta ogni tipo di germe e batterio presente.