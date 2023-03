Legno invecchiato e opaco, come averlo lucido e brillante: potrai quasi specchiarti

Come far tornare alla vita il legno invecchiato e opaco? Con questo metodo sarà lucido e brillante facilmente.

Chi sceglie di arredare la casa con materiali di pregio, al primo posto mette sicuramente il legno. Le essenze naturali offrono un ventaglio di vantaggi e di bellezza che aumenta nel tempo. I colori cambiano con la luce del sole e gli ambienti sono vestiti di purezza. Tuttavia, man mano che il tempo passa o non si adottano le giuste precauzioni il legno potrebbe rovinarsi. C’è un rimedio da applicare per lucidare il legno invecchiato e opaco: come renderlo bellissimo con una sola passata?

Pulire il legno, i consigli degli esperti

I mobili in legno sono di pregio e come tali devono essere trattati nella maniera adeguata. Ogni trattamento potrebbe impattare sulla qualità dell’essenza rovinandola o rendendola opaca. Gli esperti consigliano di non usare dei prodotti con ingredienti chimici o conservanti, così da non rovinare il tipo di essenza del mobile o pavimento.

Una soluzione per lavare il legno è acqua con aceto, passando la soluzione con l’aiuto di un panno morbido. Subito dopo si deve asciugare completamente eliminando ogni residuo di acqua.

Se il problema sono le impronte lasciate su pavimenti, tavolo e mobili è importante usare un detergente composto da Sapone di Marsiglia con dell’acqua. Si applica con un panno in microfibra e poi si asciuga completamente. Una attenzione in particolare al legno massiccio, che necessita di un trattamento delicato come il panno in cotone da applicare lungo le venature.

È importante, in generale con il legno, usare l’acqua e l’aceto di vino bianco asciugando bene le superfici al fine che non restino delle tracce di acqua (che formano umidità).

Come lucidare il legno invecchiato e opaco

Quando si nota il legno invecchiato e completamente opaco, ci sono dei metodi da applicare per far tornare le superfici lucide in maniera naturale. La sostanza da preparare prevede i seguenti ingredienti:

Acqua demineralizzata 200 ml

Olio di oliva 1 cucchiaino

Sapone di Marsiglia liquido 1 cucchiaino

Olio essenziale all’arancia o al limone 30 gocce

Si procede versando l’acqua demineralizzata in un recipiente, poi si aggiunge il sapone e l’olio. Mescolare bene e versare all’interno di un flacone con lo spray. Il prodotto è pronto per essere usato sul legno.

Agitare bene il flacone per poi vaporizzare e passare un panno umido su tutta la superficie del legno. Massaggiare bene ed eliminare il residuo con un panno pulito.

Una veloce e valida alternativa la si ottiene direttamente con l’aceto di vino bianco, ottimo per lucidare le superfici. Basterà prendere 500ml di acqua e 1 bicchiere di aceto di vino bianco. Passare la soluzione sulla superficie, sempre con l’aiuto di un panno morbido, rimuovendo grasso e opaco. Asciugare bene, ripetendo l’operazione una volta al mese.