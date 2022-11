L’Ecuador riprende l’Olanda, 1-1 e Qatar eliminato dal mondiale

By

Arriva il primo verdetto di questo mondiale con il padroni di casa del Qatar che sono aritmeticamente eliminati dopo l’1-1 tra Ecuador ed Olanda.

Gli Orange trovano il vantaggio con Gakpo ma il solito Valencia riporta il risultato in equilibrio.

Olanda ed Ecuador comandano il Gruppo A con 4 punti, il Senegal è a 3 ed il Qatar, fermo a zero, è aritmeticamente eliminato dal Mondiale



Segnano ancora Gakpo e Valencia ma questa volta Ecuador e Olanda non riescono a conquistare i tre punti, il Gruppo A si deciderà all’ultima giornata con una corsa a tre per due posti, il Qatar invece saluta definitivamente il mondiale.

Gli Orange deludono le aspettative e dopo aver trovato subito il gol del vantaggio provano ad addormentare il gioco ma subiscono l’iniziativa dei sudamericani che pareggiano ad inizio ripresa e sfiorano in più occasioni il raddoppio.

Nella terza giornata Senegal ed Ecuador si sfideranno in uno scontro qualificazione a tutti gli effetti, dovrebbe essere invece tutto semplice per l’Olanda che sfiderà i padroni di casa del Qatar già aritmeticamente eliminati.



Un grande Ecuador ferma l’Olanda, finisce 1-1

Prova deludente da parte della squadra di Van Gaal che non riesce mai a trovare il proprio gioco finendo per soffrire tantissimo di fronte ad un Ecuador pimpante e con tanta intensità a centrocampo.

Gli Orange la sbloccano dopo appena sei minuti grazie al gran sinistro da fuori area di Gakpo che si conferma in grandissima forma.

Al 32′ Noppert è straordinario nel deviare in angolo un destro di Valencia, bravo a saltare Dumfries e a calciare sul primo palo.

Sul finale di primo tempo Estupinian trova il gol del pareggio sugli sviluppi di calcio d’angolo ma il gol viene annullato per la posizione di fuorigioco di Porozo



Ad inizio di ripresa i sudamericani trovano il meritato pareggio grazie al solito Valencia che diventa il capocannoniere del Mondiale con tre gol in due partite.

Al 59′ L’Ecuador sfiora il gol del sorpasso con Plata che colpisce il palo con un sinistro a giro a Noppert battuto.

Risultato che nel complesso sta stretto all’Ecuador, i sudamericani nella ripresa si sono fatti preferire per intensità e qualità offensiva grazie ad una fantastica prestazione di Estupinian e Valencia.

Olanda, Ecuador e Senegal si giocheranno la qualificazione nell’ultima giornata, il Qatar invece è aritmeticamente eliminato con una giornata di anticipo.