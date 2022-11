CartaBianca, Mauro Corona lo confessa in diretta: “Purtroppo non ce l’ha fatta”

By

Mauro Corona in lacrime a CartaBianca. Che cosa è successo nel programma di Bianca Berlinguer? Arriva la triste notizia che sconvolge l’Italia. Il pubblico è interdetto.

Non abbiamo mai visto così Mauro Corona. L’opinionista di CartaBianca, spalla di Bianca Berlinguer, versa lacrime in diretta. Ha commosso tutti: purtroppo lui non ce l’ha fatta.

Mauro Corona come non l’abbiamo mai visto

Mauro Corona siamo sempre stati abituati a vederlo come un Rambo, un ribelle, un combattente. A CartaBianca è croce e delizia di Bianca Berlinguer, sua compagna di avventure da ormai tanti anni.

Sebbene il loro rapporto non sia ancora chiaro a nessuno dato che i due litigano continuamente per poi fare pace, sono stati definiti dal pubblico italiano come la coppia che scoppia continuamente e a ben vedere, è proprio così.

I due protagonisti del programma Rai non smettono di sorprendere il pubblico italiano che li segue però con entusiasmo e divertimento. Non è stato però divertente l’ultimo intervento avvenuto in diretta proprio a CartaBianca, di Mauro Corona.

L’opinionista, alpinista, scultore e scrittore e chi più ne ha più ne metta per definire questo eclettico personaggio della televisione, ha emozionato tutti. L’addio a lui è stato straziante, il pubblico si è commosso.

Lui non ce l’ha fatta: dolore a CartaBianca

Momenti di tensione e di emozione nel programma di Bianca Berlinguer. A CartaBianca Mauro Corona non si trattiene e commosso fa le condoglianze pubblicamente alla famiglia di Lorenzo Bastelli, il giovane ragazzo di soli 14 anni che si è spento a causa del sarcoma di Ewing.

Mauro aveva seguito da vicino questa storia che aveva toccato particolarmente le corde del suo cuore. Lorenzo era stato colpito da questo raro sarcoma che gli provocava forti dolori tanto da costringerlo a rimanere in casa.

L’immobilità seguita alla malattia, ha reso gli ultimi mesi, Lorenzo, un prigioniero del letto. La mamma, per tenere compagnia al figlio, aveva chiesto al popolo italiano di scrivergli lettere e mandargli disegni in modo che il ragazzo potesse sentire tutto l’affetto dell’Italia.

Persino Mauro Corona ha dichiarato a CartaBianca, aveva inviato a lui un gufetto portafortuna ma probabilmente Lorenzo non l’ha mai ricevuto. Sono parole commoventi quelle che esprime l’opinionista di Bianca Berlinguer nella nota trasmissione Rai:

“Mia figlia Marianna mi ha ha detto che purtroppo Lorenzo non ce l’ha fatta”.

Il suo cordoglio sentito ha emozionato tutti. Mauro ne ha approfittato anche per ricordare un altro giovane scomparso giovanissimo, Stefano di 12 anni, suo fan e poi amico con il quale condivideva le scalate in montagna.

Purtroppo il ragazzo ha perso la battaglia contro la leucemia. Stefano considerava Mauro il suo eroe, il suo maestro. Sfortunatamente però, a nulla sono valsi gli sforzi di portarlo con sé in montagna per rendergli l’addio alla vita terrena più semplice: il dolore che Stefano ha lasciato nella vita di Mauro è davvero incolmabile.

Le riflessioni a cui si abbandona l’opinionista di Bianca Berlinguer danno davvero modo di pensare. L’alpinista ha dichiarato che la vita è come un romanzo nel quale ognuno ha da scrivere un numero di pagine.

Ma questa storia scritta personalmente da ciascuno di noi, potrebbe essere lunga, lunghissima ma anche piuttosto breve. Nel caso di Stefano e di Lorenzo, invece, loro sono arrivati a scrivere soltanto la copertina.

Il messaggio che Corona ha voluto lanciare è implicito ma chiarissimo: bisogna vivere la vita attimo per attimo perché da un momento all’altro tutto potrebbe finire. Non abbiamo mai visto Mauro Corona in queste vesti.

Siamo sempre abituati a vederlo arrabbiato, polemico o divertito, mai emozionato, triste e malinconico. Stiamo scoprendo un nuovo aspetto dell’opinionista di Bianca Berlinguer, quello forse più umano e inaspettato.