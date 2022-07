Leclerc, Pole Position con l’aiuto di Sainz!

By

Partirà davanti a tutti la Ferrari di Charles Leclerc domani nell’attesissimo Gran Premio di Francia. Premiato l’ottimo lavoro di squadra della rossa con Sainz che partirà dall’ultima fila per aver sostituito la power unit.

Altra grande qualificazione per la Scuderia di Maranello che con Charles Leclerc conquista una Pole Position fondamentale nel Gran Premio di Francia.

La Ferrari domani avrà la grande occasione di riaprire ufficialmente il mondiale guadagnando altri punti e diminuendo il distacco in classifica dal campione del mondo in carica.

Anche in Francia la scuderia italiana dimostra di essere altamente competitiva facendo registrare tempi importanti e piazzandosi di fronte a Verstappen, sempre solido e attento nonostante le difficoltà.

Il campione del mondo partirà dalla seconda posizione, dietro di lui il compagno di squadra Sergio Perez che completerà il trio di partenza.

Leclerc, altra Pole Position!

Altra prova sontuosa del pilota monegasco che in Francia sfodera una delle sue migliori prove stagionali andando a conquistare una Pole Position fondamentano per il proseguimento della stagione.

Grand gioco di squadra dei piloti Ferrari che riescono nella loro strategia e conquistano la pole position con Charles Leclerc.

Lo spagnolo,che partirà ultimo per aver sostituito la power unit, è bravo ed intelligente a lasciare la propria scia al compagno di squadra nella Q3.

Leclerc approfitta subito del regalo del compagno per rifilare i tre decimi decisivi a Verstappen e conquistar la pole position.

Il Gran Premio di domani sarà fondamentale per la scuderia italiana che vincendo potrebbe definitivamente riaprire una corsa al titolo che sembrava ampiamente chiusa fino a qualche settimana fa.

Comunque vada la Ferrari ha dimostrato, in questa stagione, di aver colmato il gap con la Red Bull giocandosela alla pari in ogni circuito e rendendo la vita molto complicata al fenomenale Verstappen.

Grande gioia per Charles Leclerc che, al termine della qualificazione, ha pubblicamente ringraziato il proprio compagno di squadra dimostrando grande sportività e collaborazione con Carlos Sainz.

Dopo tanto lavoro la Ferrari è finalmente riuscita a costruire una macchina perfetta ed a ingaggiare due piloti fenomenali che stanno cercando di riportare la scuderia alle massime posizioni in classifica.

Il Gran Premio di Francia si preannuncia divertente ed equilibrato con Leclerc che ha ampiamente dimostrato di poter girare su tempi da record anche nella pista francese.

Il monegasco, vincendo, darebbe ancor più entusiasmo ad un ambiente che crede ancora nel mondiale.