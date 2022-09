Leao-show a San Siro, il Milan vince il derby!

Un grande Milan rimonta l’Inter e vince il secondo derby consecutivo grazie alle giocate di Rafael Leao, all’esperienza di Olivier Giroud ed alle scelte di Stefano Pioli che vince il duello tattico con Simone Inzaghi che perde un altro scontro diretto con una fragilità difensiva che inizia a preoccupare.



Come al solito il Milan alza il proprio livello nella partita più importante, i ragazzi di Stefano Pioli dimostrano ancora una volta una grande capacità di soffrire e di saper sfruttare le devastanti accelerazioni di Rafael Leao, tornato a grandissimi livelli nella notte di San Siro.

I nerazzurri partono meglio e trovano il vantaggio grazie ad un bell’inserimento di Marcelo Brozovic ma i campioni d’Italia reagiscono e con Leao e Giroud rimontano la partita riuscendo a resistere all’assalto finale dell’Inter che accorcia con Dzeko ma non riesce a trovare il pareggio.

Campanello d’allarme per i nerazzurri che perdono la seconda partita della stagione, due sconfitte in 5 partite sono decisamente troppe per una squadra che ha l’obbligo di lottare fino alla fine per la vittoria del campionato.

Il Milan si prende il derby, 3-2 all’Inter

Tanto spettacolo a San Siro con il Milan che rimonta l‘Inter grazie ad una prestazione maiuscola di Rafael Leao tornato ad altissimi livelli dopo il deludente inizio di stagione.

Dopo il rigore parato a Berardi un’altra prestazione superlativa da parte di Mike Maignan che si conferma come uno dei portieri più forti d’Europa al momento.

L’uomo copertina del derby è ancora una volta Leao, il portoghese è assolutamente devastante sulla corsia di sinistra con due gol che condannano l‘Inter e mandando in estasi il pubblico di fede rossonera.

Simone Inzaghi dovrà lavorare ancora molto sulla fase difensiva, sono addirittura 9 i gol subiti dai nerazzurri nelle prime 5 giornate di campionato, troppi per una difesa che sulla carta è una delle più forti del nostro campionato.

Edin Dzeko si dimostra ancora una volta uno dei migliori in campo, il bosniaco segna il gol del 3-2 e si prende sulle spalle l’attacco nerazzurro che nel finale crea tantissime occasioni da gol costringendo Maignan agli straordinari.

Il Milan si conferma la squadra più forte del campionato e, dopo i piccoli passi falsi con Sassuolo e Atalanta, riprende la propria corsa allo scudetto grazie dai due giocatori più forti della rosa, Mike Maignan e Rafael Leao, assoluti trascinatori dei Campioni d’Italia in carica.