Cucchiaino nel vino frizzante, provaci: preparati ad assistere a qualcosa di incredibile

Basterà mettere un cucchiaino nel vino frizzante per vedere qualcosa di straordinario. È un vecchio metodo che pochi conoscono, sempre innovativo.

Il cucchiaino nel vino frizzante a cosa serve? Pasteggiare con dell’ottimo vino fresco è sicuramente una bellissima abitudine ma a volte non si riesce a terminare la bottiglia. In quel caso cosa si fa? Si butta via il contenuto perchè le bollicine spariscono in un attimo. C’è un trucchetto che solo gli esperti conoscono, tramandato per generazioni e sempre attuale.

Vino bianco frizzante, con cosa abbinarlo?

I veri intenditori di vino sanno bene che un bianco frizzante debba essere servito fresco e in un bicchiere adeguato. Le associazioni con i cibi sono tantissime alcune classiche e altre completamente inaspettate:

Con il pesce è sicuramente il binomio ricorrente e apprezzato, anche se non è di certo facile mettere insieme i due gusti. A volte il gusto del vino si contrappone con i condimenti usati durante le preparazioni avvolgendo completamente il gusto del pesce. Quando si parla di pesce di carne magra bollito o al vapore, si devono abbinar vini delicati e non acidi con concentrazione alcolica media. Per le preparazioni al forno, meglio un vino corposo che contrasta i condimenti grassi;

L’abbinamento con la carne è meno frequente, di solito infatti viene scelto un rosso fermo e corposo. Tuttavia, le carni bianche vengono accompagnate perfettamente da vini bianchi strutturati e secchi.

Da non sottovalutare l’abbinamento della bollicina con il tartufo, che è sicuramente un trionfo di gusto al palato che permane ottimo nel tempo. Ovviamente, non è corretto accompagnare il piatto con un vino aromatico ma fruttato e allegro.

Cucchiaino nel vino frizzante: la tecnica incredibile

Un metodo innovativo e di sicuro fascino con un cucchiaino nel vino frizzante per restare letteralmente a bocca aperta. Sembra incredibile e nessuno oserebbe così tanto ma è necessario.

Feste e cene con gli amici sono terminate ed è ora di tornare alla vita di tutti i giorni. Il vino bianco frizzante è rimasto dentro le bottiglie e sarebbe un gran peccato sprecarlo. Nessun problema, perché il metodo serve proprio a non perdere tutte le bollicine.

Buttare il vino è un grande peccato, così come berlo senza più le bollicine gradevoli al palato. Ebbene, con un cucchiaino si può risolvere definitivamente la situazione ed è un metodo antichissimo.

Al fine di non perdere l’effervescenza, basterà prendere un cucchiaino e inserirlo nel collo della bottiglia e la sua presenza riesce a ravvivare le bollicine ancora per due o tre giorni.

Ma come è possibile? Il cucchiaino sprigiona il tappo di aria fredda ed è un processo completamente naturale. Il freddo è sempre un grande alleato quando si tratta di spumanti e vini frizzanti e le temperature alte salvano letteralmente le bollicine.