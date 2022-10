Lady Diana, sbuca il segreto sulla gravidanza di Harry: Carlo non ne sapeva niente

Diana, riflettori sulla defunta principessa del Galles: svelato il segreto sulla gravidanza di Harry. Il Re Carlo III lo ha scoperto così: incredibile scoop da Buckingham Palace.

Dopo anni dalla morte di Lady Diana, la principessa del popolo fa ancora parlare di sé. Spunta la inattesa verità sulla gravidanza di Harry: lei ha tenuto Carlo all’oscuro di tutto.

Lady Diana continua a far parlare di sé

Sono passati ormai 25 anni da quando la principessa del Galles, Lady Diana, che rimarrà per sempre la reale più amata dai sudditi inglesi e di tutto il mondo, è venuta a mancare. Moriva in un incidente d’auto a Parigi, insieme a Dodi Al Fayed e al suo autista in circostanze che ancora tutt’oggi, per quanto se ne possa dire, restano misteriose.

Si è parlato di lettere segrete custodite dall’avvocato e dal maggiordomo della Spencer che raccontano di una Diana diversa, di una donna paranoica e timorosa di perdere la vita per colpa dell’ex marito, Carlo, e di altri componenti della Royal Family.

Eppure i colpi di scena non sono finiti. Dopo anni viene alla luce il segreto sulla gravidanza del principe Harry di cui in passato si è tanto parlato. Che cosa è venuto fuori sul conto del marito di Meghan Markle? Una verità che nessuno immaginava: Carlo è stato tenuto all’oscuro di tutto.

Svelato il mistero sulla gravidanza di Harry

Se fino ad ora si è parlato prevalentemente del Re Carlo, del suo nuovo titolo, dei compiti che si ritroverà ad affrontare e delle responsabilità che già fin da ora sono sulle sue spalle, adesso si cambia musica: gli occhi non sono per lui ma per suo figlio Harry.

Dopo anni spunta fuori tutta la verità sulla gravidanza di Lady Diana. Per tanto tempo si è pensato che Harry non fosse in realtà il figlio di Carlo ma che Diana lo avesse concepito con James Hewitt, la sua guardia del corpo ed ex scudiero di corte con il quale per un periodo ha avuto un flirt.

I due in realtà sono davvero uguali, sembrano appartenere alla stessa famiglia ma pare che non condividano però lo stesso patrimonio genetico. La verità che ora viene a galla è diversa e ancora più scandalosa.

Tra qualche mese uscirà il nuovo libro scritto dal principe Harry che creerà sicuramente una ulteriore frattura tra lui e la casa reale inglese. Alcuni tabloid hanno già dato delle anticipazioni.

In particolare, i giornali inglesi parlano di alcuni segreti di cui soltanto la famiglia reale è a conoscenza e che Harry finalmente rivelerà al mondo intero. Sapete anche che cosa si racconta nella biografia che promette di essere una bomba a orologeria per la monarchia inglese? Che Lady Diana ha tenuto nascosto all’allora Principe Carlo, il sesso del principe Harry fino alla sua nascita.

Faide familiari: padre e figlio ai ferri corti

Pare infatti che dopo la nascita di William, Carlo desiderasse ardentemente diventare papà di una bambina. Diana si recò dal medico di corte a eseguire da sola l’ecografia dalla quale risultò che il bebè che portava in grembo era un maschietto.

La principessa, che sapeva che Carlo sperava in una bambina, temendo in qualche richiesta folle come l’aborto, decise di tenere per sé questo segreto fino alla nascita del pargolo. Nel 1984, il secondogenito di Carlo e Diana viene alla luce e si racconta che l’allora principe del Galles non fu per nulla entusiasta di apprendere della venuta al mondo di un altro maschietto.

Fu proprio subito dopo la nascita di Harry che Carlo riprese la sua relazione, mai più interrotta con Camilla. Insomma, questo libro in uscita si preannuncia catastrofico per la Royal Family: Harry avrà il Re, per sempre contro di lui.