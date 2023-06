Le rughe resteranno solo un lontano ricordo se usi questo ingrediente al mattino

Per contrastare le rughe spesso ci serviamo di cosmetici costosi. Eppure basta una maschera per farle scomparire gradualmente. Vediamo come prepararla.

La maschera si prepara con ingredienti facilmente disponibili nelle proprie case. Attenzione perché una volta provata non potrai più farne a meno.

Come contrastare le rughe

Contrastare le rughe è un obiettivo comune per molte persone che desiderano mantenere una pelle giovane e sana.

È importante ricordare che le rughe sono parte naturale del processo di invecchiamento e che è impossibile eliminarle completamente. Tuttavia, adottando uno stile di vita sano e prendendoti cura della tua pelle, puoi aiutare a ridurne l’aspetto e ritardare la loro comparsa.

Ad esempio, per contrastare l’invecchiamento cutaneo, quando ci si espone al sole, si dovrebbe sempre utilizzare una crema solare ad ampio spettro con un fattore di protezione solare (SPF) adeguato per proteggere la tua pelle dai dannosi raggi UV.

Anche la corretta idratazione è fondamentale per mantenere la pelle sana ed elastica. Utilizzare una crema idratante adatta al proprio tipo di pelle, può aiutare a trattenere l’umidità e a ridurre la comparsa delle rughe.

Si possono utilizzare prodotti specifici per contrastarle. Tra questi spiccano come creme o sieri antirughe che contengono ingredienti come il retinolo, gli antiossidanti o il peptidi. Per evitare di spendere un patrimonio, però, ci si può servire anche di prodotti naturali. Continua a leggere.

Come preparare la maschera

Per preparare la maschera portentosa contro le rughe non ti servono ingredienti costosi ma facilmente reperibili. Il primo è rappresentato da 50 ml di acqua tiepida che dovrai porre in un recipiente. Poi, aggiungerai due cucchiai di fecola di patate. Mescola bene i due ingredienti al fine che si mischino bene.

Poi, aggiungi altri 100 ml di acqua calda. Trasferisci tutto in un pentolino e cuoci a fuoco lento, mescolando ben bene. Evita che la sostanza vada in ebollizione, si dovrà soltanto riscaldare. Tolto il pentolino dal fuoco, aggiungi un cucchiaio di panna.

Mescola tutti gli ingredienti affinché si sciolgano bene. Poi, grattugia una carota grande e spremine il succo che aggiungerai nella quantità di due cucchiai al composto. Mescola bene il tutto. La maschera è pronta per essere applicata.

Dovresti applicarla con un pennello sulla pelle pulita. Può essere applicata anche sul collo e sul contorno occhi poiché non ha controindicazioni. Per fare effetto, la maschera dovrà stare in posa per venti minuti. Durante questo periodo di tempo, potrai rilassarti e dedicarti alla lettura di un libro, ad esempio.

Trascorsi i 20 minuti la maschera si sarà solidificata. A questo punto potrai rimuovere la maschera aiutandoti con un dischetto di cotone e dell’acqua tiepida.

Abbi cura di nutrire la pelle dopo, con l’aiuto di una crema idratante. La maschera può essere applicata una volta alla settimana. Già dopo la prima applicazione, noterai dei risultati temporanei. Le rughe saranno attenuate e la pelle più compatta. Provare per credere.