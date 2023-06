Dimissioni oppure no? Il caso, comunque, è scoppiato. Stiamo parlando della titolare del dicastero al turismo, Daniela Santanchè che, dopo la puntata del programma “Report”, ha visto alzarsi un polverone su di sé.

I revisori dei conti hanno bloccato il bilancio della società “Visibilia”. Ma c’è un passaggio che la premier Meloni aveva già fatto qualche mese prima.

Caso Santanchè, come si risolverà?

Sì, perché Giorgia Meloni aveva chiesto alcune informazioni ad altri soggetti istituzionali circa la società della stessa Santanchè, prima di proporla come ministro del suo Governo, per esser certa di poter sostenere ed avere il suo ingresso nella squadra di Governo. Ma ora, di mezzo, si è messo anche il programma di Raitre, “Report” che ha scatenato l’impossibile contro la ministra del Turismo, visto il fatto che i revisori dei conti hanno bloccato il bilancio della società, la “Visibilia”.

Nonostante tutto, però, la posizione della premier Meloni nei confronti della Santanchè non cambia. La difende sì, anche se un pizzico di angoscia e di preoccupazione, comunque, c’è. La possibilità di un piano B, che metta a riparo l’intero asse del Governo Meloni? Possibile e, se la posizione della ministra dovrebbe peggiorare nei prossimi giorni, questo potrebbe tradursi in una richiesta di sue dimissioni.

Ma la Meloni le rinnova la fiducia e lo fa anche con una telefonata, a patto che nulla più le venga nascosto. Dal canto suo, la Santachè la rassicura e anticipa, anche, che minaccerà querele a chi l’ha infangata. Dall’altro lato, le opposizioni chiedono le dimissioni della stessa Santanchè, richiesta che viene accolta col silenzio da tutta la destra. Proprio per questo, Giorgia Meloni, con i suoi più fedeli e stretti collaboratori, studia una risoluzione, la migliore possibile, suddivisa in tre step.

La premier Meloni chiede chiarimenti

Il primo, difendere la ministra. Il secondo gestire l’eventuale ufficializzazione alle parti di un’indagine a carico di Santanché, con la convocazione per un incontro della stessa Santanchè atto a chiarire la sua posizione. Il terzo, nel caso ci fossero nuove rivelazioni sul caso, che la Meloni stessa non conoscesse, sarebbe lei stessa a chiedere alla Santanchè di fare un passo indietro.

Una situazione che non sembra tranquillizzare l’animo e l’operato dello stesso Governo a guida Giorgia Meloni. Da un lato, il caso Santanchè, dall’altro lo scontro con Salvini. I due che si parlano al telefono, ma non sembra esserci in campo nulla di buono. Salvini chiede che, in commissione, si voti contro il Mes, la Meloni è furibonda e, ciò, ha provocato un pasticcio politico.

Un confronto aspro che si affianca a quello del caso Santanchè, che preoccupa non poco la stessa Giorgia Meloni nei rapporti con i suoi alleati di Governo.