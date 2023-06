Disavventura per il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. La sua auto è andata in fiamme mentre da poco era arrivato in Molise.

Percorrendo via Puglia, a Campobasso, la vettura ha preso fuoco mentre era in movimento ma per fortuna non sono stati registrati feriti e non sono state coinvolti altri mezzi. Tanta paura per gli occupanti ma sono riusciti ad uscire in tempo.

Piccola disavventura per Nicola Fratoianni, il deputato italiano e leader di Sinistra Italiana si stava recando a Termoli per la sua campagna elettorale a sostegno di Gravina.

Improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura su cui viaggiava insieme ad alcune persone ha preso fuoco mentre il gruppo percorreva via Puglia. Gli occupanti si sono accorti tempestivamente di quanto stava accadendo e sono scesi, avvisando i Vigili del fuoco che poi sono intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Fratoianni ha poi proseguito il suo viaggio verso Termoli con una seconda auto. L’incidente è avvenuto ieri a Campobasso, dove il leader politico era appena arrivato. Rimasto illeso, così come i suoi compagni di viaggio, ha potuto proseguire con i programmi in agenda incontrando nel pomeriggio Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein.

Alle porte della città molisana, l’episodio è avvenuto in pochi minuti e potevano esserci danni maggiori, per fortuna però gli occupanti hanno avuto la prontezza di abbandonare il veicolo.

L’avvenimento giunge pochi giorni dopo un’altra disavventura stradale avvenuta pochi giorni fa, che ha visto come protagonista Giuseppe Conte.

L’incidente di Giuseppe Conte

L’ex premier viaggiava in direzione Sud quando, mercoledì mattina la sua vettura è rimasta coinvolta in un incidente poco dopo il casello di Frosinone. Nell’impatto si sono tamponate 3 auto, dopo che la prima ha urtato un mezzo pesante.

Anche in questo incidente, nessuno è rimasto ferito però si sono creati 4 chilometri di coda perché sul posto è giunta la Polizia stradale di Frosinone, le ambulanze del 118 per valutare la condizione delle persone coinvolte e i Vigili del fuoco per le operazioni di rimozione delle vetture e la messa in sicurezza del tratto stradale.

Conte ha utilizzato il tempo dell’attesa continuando a lavorare da remoto con il suo tablet, segno che ha ulteriormente rassicurato i soccorritori sulle sue condizioni a seguito dello spiacevole episodio.

I più scettici parlano di “maledizione del Molise”, infatti anche l’ex premier Conte era diretto nella regione dove è andata a fuoco l’auto di Fratoianni, anzi i due hanno percorso la stessa tratta.

Comunque alla fine il “vertice” con Schlein e Conte c’è stato, i tre sono riusciti ad incontrarsi in un bar della città dopo queste peripezie e hanno confermato il sostegno congiunto per Roberto Gravina, che si sta candidando alle elezioni Regionali del 25 e 26 giugno.