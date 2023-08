By

Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza sosta e Mosca ha attuato diversi attacchi che hanno colpito infrastrutture civili ucraine e provocato morte e distruzione. Una notizia allarmante e che ha fatto immediatamente il giro del mondo è quella dello schianto di un aereo con a bordo dieci persone che si è poi scoperto essere quello del gruppo di mercenari Wagner Prigozhin. Ex stretto alleato di Putin, a giugno ha tentato di farsi sentire dalle autorità militari e ciò ha creato malcontento tra i vertici russi.

Da un lato emerge la volontà di Zelensky di proseguire nella riconquista della Crimea e dall’altra si osserva un Putin sempre più vicino a Pechino, con lo scopo di evitare il più possibile la dipendenza, in qualsiasi ambito, dalle Nazioni occidentali.

La Russia continua gli attacchi feroci contro obbiettivi civili in Ucraina

Due operatori scolastici hanno perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite in un attacco avvenuto mercoledì a Romny, una località nel nord-est dell’Ucraina secondo quanto riferito dalle stesse autorità ucraine. La notizia è stata confermata dal ministro degli Interni Ihor Klymenko.

Durante il vertice dei Brics, gruppo composto da cinque nazioni, è emerso il discorso riguardo all’ammissione di nuovi membri con l’obiettivo di assumere un ruolo di maggior rilievo nella definizione degli affari mondiali attualmente dominati dalle potenze occidentali.

Secondo quanto riportato dall’AFP, il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno dichiarato il loro sostegno all’espansione del gruppo. Durante il secondo giorno del vertice, tenutosi a Johannesburg, il presidente russo Vladimir Putin ha nuovamente attribuito all’Occidente la responsabilità dell’invasione russa dell’Ucraina avvenuta l’anno scorso.

Il generale russo Sergei Surovikin, che non era apparso in pubblico dopo la rivolta dei mercenari Wagner alla fine di giugno, è stato sostituito come capo dell’aeronautica militare. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa statale RIA.

Dopo una visita a una centrale elettrica in Ucraina, il ministro dell’Energia britannico Grant Shapps ha dichiarato che il sostegno del governo britannico alla fornitura di combustibile nucleare al paese contribuirà a ridurre la dipendenza dalle forniture russe.

Il governatore della regione russa di Belgorod ha dichiarato martedì che tre civili sono stati uccisi in un attacco condotto da droni ucraini contro un sanatorio nel villaggio di Lavy, situato vicino al confine tra i due Paesi.

Secondo quanto riportato dall’aeronautica militare, le difese aeree ucraine sono riuscite ad abbattere 11 dei 20 droni russi lanciati negli attacchi notturni. L’esercito ucraino e le autorità locali hanno denunciato che la Russia ha effettuato attacchi nella regione meridionale di Odessa e nella zona del fiume Danubio, un’area di importanza cruciale per le esportazioni di grano, causando incendi nelle strutture di produzione del cereale.

Mercoledì mattina presto, un drone ha colpito un edificio in costruzione nel centro di Mosca, come riferito dal sindaco della città Sergei Sobyanin. Inoltre, l’esercito russo ha abbattuto altri due droni nella parte occidentale della regione di Mosca, come dichiarato dal sindaco tramite Telegram.

Le parole di Putin e Zelensky e lo schianto di Prigozhin

Il leader ucraino ha promesso di porre fine all’occupazione russa della penisola di Crimea, affermando che l’intera Ucraina sarà “disoccupata” durante questo processo.

Zelensky ha dichiarato che: “Nella stessa maniera in cui tutte le altre parti dell’Ucraina che purtroppo sono ancora sotto occupazione verranno liberate, anche la Crimea sarà liberata”.

La penisola della Crimea è stata occupata e annessa dalla Russia nel 2014 in un’azione non riconosciuta dalla maggior parte delle Nazioni.

L’Ucraina ha avviato un’offensiva all’inizio di giugno per tentare di riconquistare i territori occupati dalla Russia.

Zelensky ha affermato che le forze del suo Paese continuano ad avanzare.

Nel frattempo, mercoledì, quattro operatori scolastici sono stati uccisi e altre quattro persone sono rimaste ferite in un attacco russo contro una scuola nella città di Romny, situata nel nord est dell’Ucraina.

Klymenko ha riferito che i corpi del direttore della scuola, del vicedirettore, del segretario e di un bibliotecario sono stati recuperati dalle macerie dai soccorritori. Secondo quanto riportato da Reuters, quattro persone del posto sono rimaste ferite mentre si trovavano nei pressi della scuola di Romny, che fa parte della regione di Sumy.

Le foto condivise da Klymenko sull’app di messaggistica Telegram mostrano operatori dei servizi di emergenza che trasportano un corpo su una barella. Una foto diffusa invece dalla polizia mostrava i soccorritori di fronte a un edificio devastato e colmo di macerie. L’amministrazione militare regionale ha affermato che la scuola è stata colpita da un drone lanciato dalla Russia alle 10:05 ora locale.

Dmytro Lubinets, difensore civico ucraino per i diritti umani, ha dichiarato che: “L’edificio scolastico è stato distrutto, e ciò è accaduto poco prima dell’inizio dell’anno scolastico, che purtroppo per alcuni non si realizzerà mai”.

La Russia nega di aver mirato deliberatamente a civili e infrastrutture civili.

Mercoledì, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo e citato da Reuters, un aereo da caccia russo ha intercettato un velivolo militare norvegese nel Mar di Barents.

L’aereo norvegese in questione era un P-8 Poseidon, un aeromobile statunitense utilizzato per la pattuglia marittima e la ricognizione. Stava avvicinandosi al confine russo, ma ha fatto ritorno dopo essere stato intercettato da un caccia russo MiG-29.

Nel frattempo, un tribunale di Mosca deciderà giovedì se prolungare la custodia cautelare del giornalista Evan Gershkovich, detenuto del Wall Street Journal. Un portavoce del tribunale ha confermato questa informazione all’AFP. Gershkovich è stato arrestato a marzo durante un viaggio giornalistico negli Urali ed è stato accusato di spionaggio, accuse che lui, il suo datore di lavoro e il governo degli Stati Uniti negano fermamente.

Considerando che in Russia è raro il rilascio dei prigionieri prima del processo, è probabile che la sua detenzione venga prolungata. Questo caso rappresenta la prima volta, dall’era sovietica, in cui un giornalista occidentale viene arrestato con l’accusa di spionaggio a Mosca.

Inoltre, mercoledì kiev ha dichiarato di aver distrutto un sistema antiaereo russo S-400 nella penisola di Crimea. Secondo quanto riportato da fonti locali, il Ministero della Difesa ucraino ha comunicato sui social media che intorno l’esplosione ha distrutto il sistema di difesa aerea russo S-400 Triumph a lungo e medio raggio.

Il Ministero ha anche diffuso un video che mostra un’esplosione di grandi dimensioni con una colonna di fumo che si alza nel cielo. L’esplosione è avvenuta vicino al villaggio di Olenivka, nella penisola di Tarkhankut, e ha causato la distruzione del sistema, dei suoi missili e del personale.

Queste informazioni non sono state confermate da nessuna delle due parti e le accuse reciproche continuano a susseguirsi senza sosta mentre la popolazione soffre quotidianamente e viene privata della serenità che merita, come ogni popolo innocente che si trova a dover sopportare carenza e sofferenza come la popolazione da oltre un anno.

Il capo delle milizie mercenarie Wagner che è stato uno storico alleato di Putin nel corso degli anni è rimasto coinvolto in un incidente aereo dove il velivolo si è schiantato con dieci persone a bordo vicini a San Pietroburgo. Anche il gruppo Telegram della milizia ha confermato che tutti i presenti sono rimasti uccisi nello schianto e hanno sostenuto inoltre che si tratta di un attacco messo a segno dalla contraerea russa.

Prigozhin ha attuato una ribellione contro l’enstablishment militare di Mosca il 24 giugno e ha diretto una marcia verso la capitale russa che ha attirato l’attenzione mondiale e ha reso la figura di Putin più vulnerabile seppur sempre temibile.

Anche altri gruppi vicino ai Wagner stanno condividendo informazioni secondo le quali il velivolo è stato abbattuto.