Il punto più a Nord del Mediterraneo si trova in Italia: proprio in questa regione

Lo sapevate che il punto più a Nord del Mediterraneo si trova proprio in una regione Italiana? Parliamo addirittura di un vero e proprio primato.

Molto spesso ci chiediamo quale sia il punto più a Nord del Mediterraneo e talvolta non sappiamo dare una risposta, ma il primato ce lo abbiamo noi in Italia ed è un vero e proprio spettacolo. Oltre ad avere quello più a Nord del Mediterraneo, abbiamo quello più a Nord del Mediterraneo Occidentale. Vediamo insieme dove si trovano.

Dove si trova il punto più a Nord del Mediterraneo

Come abbiamo detto poco sopra, il punto più a Nord del Mediterraneo si trova proprio nel nostro Paese e si trova dove in nostro mare si incontra con il Canale Valentinis la cui locazione è in Friuli Venezia Giulia, a Monfalcone per la precisione.

Ma non solo. Infatti, in Italia troviamo anche il punto più a nord nella parte Occidentale e si trova tra il Canale di Sicilia e lo Stretto di Gibilterra. Tale punto è quello che troviamo a Voltri, un quartiere di Genova esattamente nella zona in cui si divide la Riviera di Levante e quella di Ponente.

Sono 22 i Paesi che si affacciano proprio sul Mediterraneo e il Bel Paese, in questo caso, detiene un primato molto interessante e particolare: l’Italia è la penisola che ha la massima estensione costiera che si estende per oltre 8 mila chilometri. Oltre a ciò è il confine naturale tra il Bacino del Mediterraneo (delimitato dal canale di Sicilia) e il Bacino occidentale.

I chilometri della costa italiana vengono superati solamente da quelli della Grecia che vanta di 13.676 chilometri di meravigliose coste. L’Italia detiene diversi primati, ma ce n’è uno che quasi nessuno conosce e ci riferiamo proprio al punto più a Nord del Mediterraneo. Il punto preciso di questa meraviglia è collocato sulle coste del Mediterraneo Occidentale ed è conosciuto per i suoi fondali irregolari e profondi ed è sul Golfo di Trieste.

Quest’ultimo è l’appendice del Mar Adriaco nella zona settentrionale. Come detto già sopra, il punto esatto è in un paesino collocato in Friuli Venezia Giulia, ossia a Montefalcone. Questa città ospita numerosi cantieri navali e, per chi non lo sapesse, è la città in cui è stata costruita la nave da crociera più grande di dimensioni che non ha precedenti. Infatti, nel nostro Paese non si è mai costruito un’imbarcazione di tali dimensioni.

Il punto esatto. I dettagli

Nello specifico, la parte a settentrione del Mediterraneo coincide esattamente con il Canale Valentinis in cui proprio a Montefalcone incontra la acque del Mar Adriatico settentrionale. Questo incontro avviene a pochi passi dalla Piazza della Repubblica. Invece, per quanto riguarda la parte più a Sud si trova in Libia e più precisamente a El Agheila.

Come abbiamo già detto, il Mare Nostrum è diviso in Bacino Orientale che si allunga fino alla Siria, Libano e Israele e dal Bacino Occidentale che si trova tra il Canale di Sicilia e lo Stretto di Gibilterra. Le caratteristiche principali sono i fondali profondi e irregolari e inoltre, i due bacini vengono definiti semichiusi. Proprio per questo motivo, oltre al primato del punto più a Nord del Mediterraneo, l’Italia gode del punto più a Nord del Mediterraneo Occidentale.

Qui si trova troviamo un altro punto del nostro Paese di cui parlavamo sopra e si trova a Genova Voltri. In particolare si trova in corrispondenza del Torrente Cerusa e segna il bordo tra la Riviera di Ponente e la Riviera di Levante. Fino a non molto tempo fa, il primato era anche ricordato da una targa sita sull’Aurelia, proprio in prossimità del Cerusa.

Altri dettagli interessanti sulla geografia italiana

L’Italia è un bellissimo Paese completo di tutto e possiamo godere di meraviglie uniche. Ma forse non tutti sanno che stiamo parlando anche del Paese che detiene più siti patrimonio dell’Unescu del mondo ed è l’unico in cui ci sono ben tre vulcani attivi. Ma non solo. Sapete che il Bel Paese è anche l’unico Paese che include altri due Stati al suo interno?

Parliamo dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Il primo è anche quello più piccolo al mondo. Inoltre, c’è anche il fiume più corto al mondo ed è il fiume Aril, conosciuto anche come Ri ed è lungo appena 175 metri.