Le parole di Mattarella dopo il pestaggio al liceo di Firenze

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene riguardo il pestaggio dei tre studenti avvenuto lo scorso 18 febbraio davanti al liceo Michelangiolo di Firenze.

Il Capo dello Stato questa mattina ha tenuto un discorso al Quirinale ai neo alfieri della Repubblica e con l’occasione ha lanciato un chiaro messaggio contro qualsiasi forma di violenza, anche quella davanti le scuole.

“Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e in altri paesi, praticando solidarietà, impegno comune, facendovi carico dei problemi generali, capendo che non si vive da soli ma si vive insieme agli altri e ci si realizza insieme agli altri. Tutto questo è un antidoto, una diga, anche contro la violenza e per questo vi ringrazio, perchè indica un modello di vita che si contrappone a quello di prepotenza, sopraffazione, violenza”.