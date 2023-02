In questo meraviglioso posto esotico si può vivere con soli 1000 euro al mese

Stanchi della solita vita? C’è questo posto esotico bellissimo che consente di vivere dignitosamente con soli 1.000 euro al mese.

Quando la solita vita è oramai un labirinto senza uscita, moltissimi pensano di andare via e vivere su un’isola dove le temperature sono sempre miti e il suono del mare è l’unico rumore che si sente tutto il giorno. Un sogno che potrebbe diventare realtà, proprio in questo posto esotico dove si vive bene con soli 1000 euro al mese. È la meta prediletta dai pensionati, che lasciano la città per passare le loro giornate tra risate e passeggiate sul lungomare: scopriamo insieme dove si trova questo incantevole posto?

Perché trasferirsi dall’Italia?

In Italia negli ultimi tempi il potere d’acquisto è andato a calare e sono molte le persone che hanno deciso di cambiare posto, trasferendosi in zone meno care all’estero. Soprattutto i pensionati hanno deciso di trovare dei luoghi dove le temperature fossero sempre miti e il mare fosse il compagno ideale per le passeggiate giorno dopo giorno.

Vivere con 1.000 euro è impossibile, eppure ci sono dei luoghi dove la tassazione e lo stile di vita permettono di poter andare avanti senza farsi mancare nulla. È altresì importante che ci siano i servizi alla persona come l’assistenza sanitaria, supermercati, ristoranti e trasporti agevoli con un tasso di criminalità praticamente nullo.

Se a tutto questo si aggiungono case in vendita – o affitto – che costano poco si potrebbe tradurre il tutto con questo posto esotico a pochi passi dall’Italia. Non è solo un posto esotico fantastico, ma anche un luogo dove si mangia bene e ci si diverte: non stupisce che molte persone facciano la valigia per raggiungerlo il prima possibile.

Vivere con 1.000 euro in questo posto esotico: dove si trova e come arrivarci

Tanti di questi soggetti che decidono di lasciare l’Italia per andare in questo posto esotico sono gli anziani in pensione. Se i giovani trovano in questo luogo vita movimentata e lavoro, per i pensionati è un vero lido paradisiaco.

Stiamo parlando della bellissima Tenerife, dove ogni mese tantissime persone decidono di prendere la residenza. I pensionati, soprattutto, partono lasciando l’Italia e godono di agevolazioni fiscali da non sottovalutare.

Un esempio? A Tenerife la pensione ha un aumento del 20% in base alla tassazione differente proposta. Non solo, il potere di acquisto è alto così come il costo della spesa che aumenta sino al 30%. Si può anche girare in auto considerato che il costo della benzina non supera i 0,80 euro al litro.

Se paesaggi e tassazione convincono in pochi secondi, anche il costo delle abitazioni è contenuto. Ovviamente potrebbe cambiare in base alla zona, ma nella maggior parte dei casi si possono trovare delle occasioni da prendere al volo.

Il clima è mite, sembra di essere sempre in primavera con temperature massime che non superano i 30 gradi e non vanno al di sotto del 22 gradi. Poi a Tenerife non ci si annoia mai, tra locali e turisti che trasmettono voglia di vivere e felicità.

Non da meno il discorso legato alla sanità, infatti non ci sono differenze con l’Italia e i costi sono comunque sostenuti. Secondo le stime si vive bene con 1.000 euro al mese, ed è per questo che è diventato il luogo più amato dai pensionati italiani.