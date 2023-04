Le mille lire di Giuseppe Verdi, sai che valore hanno oggi? La cifra è inaspettata

By

Attenzione: in soffitta o in qualche vecchio salvadanaio potresti trovare le mille lire di Giuseppe Verdi e il loro valore ti lascerà di stucco.

Ad acquistare le vostre mille lire di Giuseppe Verdi potrebbe essere un collezionista attraverso un qualsiasi sito di compravendita online.

Mille Lire Giuseppe Verdi: com’è fatta

La lira era la moneta nazionale italiana che è stata soppiantata dall’Euro. Tuttavia, qualcuno di noi potrebbe aver conservato diverse lire, tra banconote e monete. Ecco perché, potrebbe essere facile trovare delle vecchie lire in vecchi bauli in soffitta o in qualche salvadanaio dimenticato a casa, ad esempio, dei nostri nonni.

Le banconote o le monete che valgono di più sono quelle che hanno una tiratura più limitata. La banconota di cui parleremo oggi è la mille lire Giuseppe Verdi che oggi viene considerata come una delle più preziose a causa del suo valore. La banconota in questione, com’è facile intuire, raffigura da un lato il compositore Giuseppe Verdi. Sul retro, invece, vi è raffigurata l’immagine della Scala di Milano.

Venne messa in circolazione nel nostro paese dal 1969 al 1981. Poi, venne soppiantata dalla banconota con Marco Polo. Infine, diventò rosa e raffigurava Maria Montessori (stampata dal 1990 al 1998). In realtà, è stato possibile utilizzare la banconota con il busto di Giuseppe Verdi fino al 2001. Circolarono 871 milioni di banconote di questo tipo.

Quanto vale la banconota

Sul valore di questa banconota incide molto il suo stato di conservazione. Se dovesse presentare dei difetti, tale banconota può valere fino ad un massimo di 50 euro. Se le condizioni sono buone ma non perfette, può sfiorare i 700/800 euro di valore ma soltanto se è a Fior di Conio (ovvero che non è stata mai parte del sistema monetario).

Su eBay è possibile trovare tale banconota al prezzo di 2200 euro. Si tratta di una mille lire Giuseppe Verdi risalente al 1969. Una particolarità da sapere è che questa fu la prima banconota a presentare il filo metallico di sicurezza antifrode. Per avere un tale valore significa che la mille lire era parte di una collezione privata, non è usurata e non ha piegature.

Non è escluso che tale banconota possa essere parte di una collezione che, in tal caso, unitamente ad altre banconote di diverso valore ma lo stesso ricercate dai collezionisti, potrebbe costare in totale 5000 euro.

Infatti, anche le banconote che seguirono quelle con Verdi, raffiguranti Maria Montessori, sono parecchio ricercate. In particolare, a dare loro valore, oltre allo stato di conservazione, è la serie a cui appartengono ovvero quella che inizia con la X. In aggiunta, anche le serie con i sei numeri tutti uguali potrebbero avere più valore (ad esempio 222222).