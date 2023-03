Gli Stati Uniti si stanno preparando all’eventualità di un possibile arresto dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e la polizia, nelle principali città statunitensi, sta intensificando la propria presenza mettendo in campo ogni forza disponibile. Questo perché esiste l’eventualità che il Tycoon riceva una sentenza d’arresto da parte del Pubblico ministero di Manhattan.

Si tratta di un’inchiesta tenuta segreta, dove l’ex presidente Usa e accusato di aver pagato una pornostar per tacere sulla relazione che avrebbero avuto anni prima. Si tratta della prima volta che viene avanzato un procedimento penale contro un ex capo di Stato americano. La tensione è palpabile e spazia in diversi ambiti per esempio all’interno dell’amministrazione Biden e le autorità di polizia c’è grande apprensione in merito a una possibile rivolta nel caso di condanna di Trump e questo emerge anche dal fatto che il repubblicano ha esortato i suoi elettori e sostenitori a proteste per contrastare la possibile decisione.

Il possibile arresto dell’ex presidente Usa Trump

Il leader dei repubblicani Trump è stato coinvolto all’interno di un’indagine tenuta fino ad oggi segreta, che tratta il caso, già noto della pornostar Stormy Daniels, che sarebbe stata pagata dall’ex avvocato del tycoon Michael Cohen per un ammontare di 130.000 dollari, per evitare di far emergere, prima delle elezioni presidenziali del 2016, una relazione avvenuta tra i due anni prima.

Trump ha negato qualsiasi coinvolgimento con la donna e anche qualsiasi rimborso spesa per metterla a tacere. All’interno del formulario, dove è stato registrato per l’appunto il pagamento dell’avvocato, è specificato che si tratta di un rimborso per spese legali.

Il gran giurì, per decidere se ci sono prove sufficienti a incriminare Trump, è stato istituito da Bragg e pubblici ministeri potrebbero sostenere che l’atto compiuto equivalga ad aver falsificato documenti aziendali e questo porterebbe Trump a una sentenza che lo vedrebbe colpevole in quanto è un reato nella contea di New York e, quindi, considerato un crimine ma, secondo gli analisti, la situazione potrebbe vedere ulteriori complicazioni. L’emittente NBC ha spiegato che i servizi segreti incaricati dalla protezione dell’ex presidente rimarranno al suo fianco durante il possibile arresto.

Si apprende che durante l’ultima udienza, effettuata dal gran giurì lunedì, un collaboratore legale di Trump ha testimoniato per respingere le prove fornite da un testimone chiave delle accuse avanzate. Robert Costello ha cercato di mettere in cattiva luce l’avvocato Cohen, il quale afferma in prima persona che Trump era a conoscenza della tranche di pagamento effettuata alla signora Daniels.Costello ha spiegato ai giornalisti dopo due ore di testimonianze che: “Ho detto al gran giurì che questo ragazzo non poteva dire la verità se gli puntavi una pistola alla tempia”.

Secondo Costello Cohen riferì personalmente a lui di non avere informato Trump del pagamento, ma lo stesso e in un’intervista rilasciata MSNBC, ha affermato l’attuale consigliere legale di Trump è privo di qualsiasi senso di veridicità. Nonostante la posizione attuale la difficoltà emersa e il tycoon promette di continuare la sua campagna elettorale e questo nonostante dovesse essere incriminato. Secondo il 44% dei repubblicani la scelta migliore per Trump sarebbe quella di evitare la corsa alle presidenziali.

La polizia si prepara al possibile arresto del leader repubblicano

La polizia nelle principali città degli Stati Uniti si sta preparando a potenziali disordini nel caso in cui Trump venga arrestato questa settimana, nel corso dell’indagine tenuta segreta ed emersa soltanto nei giorni scorsi. Lo stesso ex presidente Usa ha rivelato l’eventualità di un possibile arresto a suo carico questa settimana, all’interno dell’indagine che lo vedrebbe colpevole di aver pagato in silenzio della signora Daniels.

Le autorità di Washington DC, New York e Los Angeles stanno incrementando consistentemente la loro presenza all’interno della città, per prevenire qualsiasi tipo di disordine che potrebbe emergere dalla sentenza emessa dal Gran giurì.

Attualmente si stanno organizzando tutte le forze di polizia e sono state attuate barricate d’acciaio, già nella giornata di lunedì 20 Marzo, fuori dal tribunale penale di Manhattan dove potrebbe essere per l’appunto incriminato Trump, prendere successivamente le impronte digitali e fotografato nel caso in cui le accuse verranno presentate questa settimana come stato ampiamente previsto dagli esperti e dagli analisti.

Una presenza maggiore di polizia prevista all’esterno della Trump Tower e tutti i membri del dipartimento della polizia di New York compresi di detective in borghese sono stati avvisati di indossare l’uniforme completa e viene chiesto a tutti di essere in mobilitazione ovvero di essere pronti alla chiamata.

Il dipartimento di polizia di New York e la joint terrorism task force dell’FBI hanno parlato con i servizi segreti statunitensi, il cui compito è proteggere gli ex presidenti, e hanno studiato e analizzato cosa potrebbe avvenire durante un’eventuale arresto.

Emerge anche la notizia che la polizia del Campidoglio, che è impiegata per proteggere i legislatore capitoli la Washington DC, al rilascerà una dichiarazione d’emergenza nella giornata di oggi martedì 21 Marzo.

Nonostante non ci sia né nessuna minaccia specifica e l’ordine sia proattivo, per evitare ogni eventualità sono stati allertati anche altri agenti di disturbo civile e a Los Angeles e i funzionari federali si stanno preparando per una protesta pro Trump martedì all’esterno di un ufficio federale e la notizia riportata da LA Times. I funzionari dell’intelligence usa hanno percepito un aumento consistente delle minacce online contro i funzionari e regali e governativi da quando Trump ha scritto il messaggio online il quale precisava di aspettarsi un possibile arresto martedì.

La maggior parte delle minacce emerse sono a carico del procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, Il quale nel caso di prove concrete e sufficienti, è atteso per sporgere denuncia contro Trump. Bragg ha scritto sabato, dopo l’annuncio di Trump dove chiedeva di attuare proteste sostenitori repubblicani, che: “Non tolleriamo tentativi di intimidire il nostro ufficio minacciare lo stato di diritto a New York”.