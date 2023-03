Antitrust apre istruttoria contro TikTok per la “cicatrice francese”

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha accusato TikTok di non aver adottato adeguati sistemi di monitoraggio per garantire che i contenuti pubblicati dagli utenti rispettino i parametri di diligenza richiesti, in particolare per quanto riguarda la protezione dei minori e degli utenti particolarmente vulnerabili.

Secondo l’Antitrust, TikTok avrebbe mancato di fornire strumenti efficaci per prevenire e rimuovere contenuti dannosi, come ad esempio i video che incoraggiano la violenza, il bullismo o la discriminazione.

Inoltre, l’Antitrust ha contestato a TikTok la mancata adozione di misure adeguate per proteggere i minori dall’esposizione a contenuti inappropriati o pericolosi, come quelli relativi a temi sensibili come la sessualità o la violenza.

In sintesi, l’Antitrust ha aperto un’indagine su TikTok per la presunta mancanza di adeguati sistemi di controllo e monitoraggio dei contenuti pubblicati dagli utenti, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei minori e degli utenti più vulnerabili.