Le destinazioni più cercate dagli italiani su Google

Non sai ancora quale sarà la tua meta per le vacanze di quest’anno? E, anche tu, sei ancora alla ricerca e ti affidi a Google? Ecco quali sono le spiagge più cliccate.

Chi di noi non ha mai cercato, anche solo per curiosità, la sua prossima meta di vacanza sul principale motore di ricerca al mondo. Ma quali sono? Vediamole insieme.

Vacanze, Google aiuta nella ricerca

Google ci aiuta, anche, nel cercare e trovare la nostra prossima meta per le vacanze estive. Dalle spiagge, alle città d’arte: tutto ciò che serve è a portata di click. Le più importanti quanto popolari destinazioni turistiche italiane, ma anche quelle meno conosciute: a Google non sfugge nulla.

Località marittime o meno, ecco tutte quelle che sono state cliccate e che continuano ad esser ricercate, da turisti italiani e non solo. Il nostro Paese è, forse, quello più ricercato dal punto di vista turistico, sia per le bellezze che esso contiene, quanto anche per le sue spiagge, mete d’attrazione soprattutto per i turisti stranieri.

A questo proposito, Google ha deciso di pubblicare i risultati delle ricerche più effettuate sul motore di ricerca, anche per quel che riguarda Google Maps. In una sorta di classifica delle 10 attrazioni culturali più cercate, spicca su tutti la città di Roma, presente in ben 6 ricerche su 10.

Partendo, però, dal fondo di questa classifica, troviamo la città di Firenze, con in particolare la sua Cattedrale. Al nono posto, invece, troviamo Castel Sant’Angelo e Piazza di Spagna a Roma. Successivamente, al settimo posto, vi è ancora la Capitale, con la sua Piazza Navona. Segue, al sesto, la città di Pisa e la sua Torre e, al quinto posto, compare la prima località di mare, ovvero la Costiera Amalfitana.

Roma e Costiera Amalfitana le mete più ricercate

Roma torna ad esser protagonista, ancora al quarto posto della classifica delle attrazioni più cliccate e scelte, con il suo Pantheon e, anche, al terzo posto con il Colosseo. Al secondo posto vi è, poi, il duomo di Milano e, al primo posto, forse il monumento più visitato e cercato al mondo: la Fontana di Trevi a Roma.

Per quel che riguarda, invece, Google Maps (il navigatore che ci porta ovunque noi vogliamo), nella sua classifica delle 5 località più ricercate, spicca su tutto il Sud Italia e le sue località balneari. Una sola eccezione è Cala Violina di Scarlino, in provincia di Grosseto, presente al quinto posto.

Al quarto posto, invece, vi è la spiaggia di Tuaredda di Teulada, nel Sulcis-Iglesiente in Sardegna. Al terzo posto, invece, la Grotta della Poesia di Roca Vecchia, in provincia di Lecce. Al secondo, il Fiordo di Furore, in Costiera Amalfitana e, al primo posto, i “Bagni Regina Giovanna” di Sorrento.