Due uomini sono stati impiccati in Iran, lunedì 8 maggio, con l’accusa di blasfemia ovvero per aver insultato il profeta Maometto e dissacrato il Corano sui social media. Sadrollah Fazeli Zare e Youssef Mehrdad sono stati giudicati colpevoli di gestire canali e gruppi sui social media che promuovevano l’ateismo e insultavano le “santità” islamiche.

L’esecuzione è stata condotta in una prigione nella città centrale di Arak ed è stata definita da Amnesty International come un “nuovo minimo scioccante” in Iran data la tipologia di esecuzioni. La preoccupazione delle associazioni umanitarie è elevatissima dopo l’incremento sostanziale delle condanne a morte ma, soprattutto, delle esecuzioni che si evince chiaramente da quelle compiute nelle ultime settimane. Il regime in Iran non ha intenzione di smussare la linea dura che sta perseguendo e che ha generato la rivoluzione e la successiva repressione governativa che ha portato alla morte di oltre 500 giovani manifestanti.

Ricominciano le esecuzioni per blasfemia in Iran

Le autorità iraniane hanno attuato un percorso molto preoccupante che vede continue condanne e sempre più spesso per crimini che fino ad ora erano rimasti ai margini ma che sono tornati a interessante le autorità, che hanno deciso di adottare la linea islamica più dura e si assicurano che venga rispettata dai cittadini.

Sulle ultime due esecuzioni attuate tramite impiccagione è stato riportato che durante un’udienza in tribunale, nel marzo 2021, uno dei due uomini ha confessato di aver pubblicato i contenuti blasfemi sul proprio account sui social media.

È importante notare che l’Iran è il secondo paese al mondo, dopo la Cina, per il numero di esecuzioni eseguite ogni anno, come segnalato da organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International.

Nel corso del 2023, almeno 208 persone sono state giustiziate in Iran, stando ai dati rilasciato dall’organizzazione Iran Human Rights con sede in Norvegia. Le recenti esecuzioni si verificano in un contesto di crescente preoccupazione a livello internazionale, dopo che l’organizzazione IHR e l’organizzazione Insieme contro la pena di morte, con sede a Parigi, hanno riferito che il mese scorso del 2022 ha visto il numero più alto di esecuzioni nella Repubblica islamica dal 2015.

Secondo un rapporto congiunto dei due gruppi umanitari, nel corso dell’anno scorso, in Iran sono state giustiziate almeno 582 persone, registrando un aumento del 75% rispetto all’anno precedente.

Le associazioni per i diritti umani sostengono che le autorità iraniane stiano usando la pena di morte come un modo per intimidire la popolazione, dopo le proteste antigovernative che hanno scosso la leadership clericale del paese lo scorso settembre.

Amnesty International ha dichiarato che l’esecuzione di Sadrollah Fazeli Zare e Youssef Mehrdad rappresenta un nuovo “minimo scioccante” per le autorità iraniane e contribuisce a isolare ulteriormente il Paese. Sottolineando anche che: “Sono stati impiccati esclusivamente per i post sui social media in un grottesco assalto ai diritti alla vita e alla libertà di religione”.

Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore di Iran Human Rights, ha dichiarato che l’esecuzione di due persone per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione dovrebbe rappresentare un punto di svolta per i paesi che difendono i valori della libertà di espressione nelle loro relazioni con Teheran.

“La comunità internazionale deve essere chiara nel far capire che l’uso della pena di morte per reprimere l’espressione di opinioni non sarà tollerato” ha affermato Amiry-Moghaddam.

Sebbene la legge iraniana consenta le esecuzioni per blasfemia, le impiccagioni di persone condannate per tali accuse sono state relativamente rare negli ultimi anni.

Secondo Iran Human Rights nel 2013 un uomo iraniano è stato giustiziato per aver messo in dubbio il racconto del Corano sulla vita del profeta Giona, che si narra sia stato inghiottito da una balena. Questo è solo uno dei tanti casi in cui le autorità iraniane hanno utilizzato la pena di morte per reprimere la libertà di espressione e la libertà di pensiero.

La maggioranza delle persone giustiziate in Iran è stata condannata per reati legati alla droga o per omicidio. Ma secondo Amiry-Moghaddam, nei dieci giorni precedenti al suo commento, l’Iran ha giustiziato una persona ogni sei ore, mentre la comunità internazionale ha taciuto.

Amnesty International ha anch’essa sottolineato l’aumento delle esecuzioni da parte delle autorità iraniane nelle ultime settimane. I gruppi per i diritti umani hanno notato che questo picco coincide con le proteste nazionali scaturite dalla morte di Mahsa Amini, avvenuta il 16 settembre in custodia, dopo che era stata arrestata per presunta violazione delle rigide regole di abbigliamento imposto alle donne iraniane.

Le autorità hanno giustiziato quattro uomini in relazione alle proteste, suscitando una forte condanna a livello internazionale. Sabato scorso, l’Iran ha giustiziato il dissidente svedese-iraniano Habib Chaab per “terrorismo”, provocando l’indignazione sia della Svezia che dell’Unione Europea.

Secondo Amnesty International l’esecuzione di Chaab è avvenuta dopo un processo gravemente iniquo, caratterizzato da torture e confessioni estorte con la forza.

Jamshid Sharmahd, cittadino tedesco-iraniano di 68 anni, è stato condannato a morte dall’Iran in relazione all’attentato alla moschea del 2008. Nonostante la doppia nazionalità dell’attivista, che l’Iran non riconosce, è stato accusato di essere coinvolto nell’attentato.

La sua famiglia ha respinto le accuse e ha affermato che Sharmahd è stato rapito dalle forze di sicurezza iraniane nel 2020 mentre viaggiava nel Golfo, per essere processato a Teheran. Le organizzazioni hanno chiesto un’azione internazionale urgente per fermare la pena di morte in Iran, poiché le autorità continuano a utilizzare questa pratica per reprimere proteste e altre forme di dissenso, terrorizzando l’intera popolazione.

Il regime iraniano intensifica anche la repressione per la violazione sull’uso dell’hijab

Secondo i media locali, l’Iran ha incriminato altre due attrici per aver violato il codice di abbigliamento femminile del paese. Baran Kosari, 37 anni, e Shaghayegh Dehghan, 44 anni, entrambe note per i loro ruoli nel cinema iraniano, sono state oggetto di casi legali separati dopo essere apparse in pubblico senza velo nei giorni scorsi.

Se perseguite le attrici potrebbero affrontare multe o pene detentive. Questo è solo l’ultimo di una serie di casi simili in cui celebrità iraniane sono state accusate di violare il codice di abbigliamento islamico.

Secondo l’agenzia di stampa Tasnim, il caso di Baran Kosari è stato inviato alla magistratura dopo che l’attrice ha partecipato al funerale dell’attore Hesam Mahmoudi senza velo, venerdì scorso. Le foto di Kosari senza velo sono state pubblicate su Internet e su alcuni media, questo ha portato all’apertura del caso legale contro l’attrice.

Secondo l’agenzia di stampa Mehr Shaghayegh Dehghan è stata accusata di non aver indossato l’hijab in un bar, allo stesso modo di Baran Kosari. In precedenza anche altre attrici iraniane tra cui Katayoun Riahi, Pantea Bahram, Afsaneh Baygan e Fatemeh Motamed-Aria sono state incriminate per aver violato il codice di abbigliamento femminile dell’Iran. Alcune di queste attrici hanno ricevuto premi per il loro lavoro nel cinema iraniano compreso il Fajr International Film Festival, che è il principale evento del settore nel Paese.

Dopo l’ondata di proteste seguite alla morte in custodia di Mahsa Amini, giovane curdoiraniana arrestata per presunta violazione del codice di abbigliamento, il numero di donne che sfidano il codice di abbigliamento iraniano è aumentato.

Domenica scorsa, il procuratore capo dell’Iran ha chiesto al ministro dei trasporti di garantire che le donne sui voli rispettino il codice di abbigliamento. Anche il capo dell’atletica iraniana si è dimesso a seguito di una controversia causata dalle donne che partecipano a eventi sportivi senza il velo obbligatorio. L’obbligo per le donne di indossare il velo in pubblico è stato imposto poco dopo la rivoluzione islamica del 1979.

Il mese scorso le autorità iraniane hanno dichiarato di aver chiuso 150 esercizi commerciali i cui dipendenti non rispettavano il codice di abbigliamento imposto dalle leggi della Sharia. Inoltre, a partire da aprile, la polizia iraniana ha dichiarato di utilizzare la tecnologia “intelligente” nei luoghi pubblici per individuare le donne che violano il codice di utilizzo del velo obbligatorio.

Queste misure dimostrano come le autorità iraniane stiano cercando di far rispettare in modo sempre più rigoroso il codice di abbigliamento, nonostante le proteste e le critiche a livello nazionale ed internazionale.