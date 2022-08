Lazio-Inter: Simone Inzaghi sfida il suo passato

Dopo anni meravigliosi passati nella Capitale il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è pronto a ritornare all’Olimpico di Roma dove stasera la sua squadra proverà a continuare la marcia scudetto contro una Lazio decisa a regalare ai propri tifosi una grande notte.



Dopo due vittorie consecutive per l’Inter arriva il primo big match della stagione, questa sera infatti i nerazzurri saranno ospiti della Lazio di Maurizio Sarri in uno stadio Olimpico che cercherà in tutti i modi di spingere i biancocelesti verso una grande vittoria.

Maurizio Sarri dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro il Torino vuole tornare a vincere e si affiderà alla vena realizzativa del solito Ciro Immobile che contro i nerazzurri va alla caccia del secondo gol in campionato.

Lazio-Inter, si prevede spettacolo all’Olimpico

Dopo una stagione caratterizzata da tanti alti e bassi Maurizio Sarri vuole disputare un grande campionato sfruttando al meglio l’ottimo lavoro fatto dalla società che gli ha regalato i colpi richiesti creando una squadra, almeno sulla carta, competitiva per i vertici della Serie A.



Pochi i dubbi di formazione per Sarri che contro l’Inter metterà in campo la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Provedel tra i pali, Marusic, Romagnoli, Patric e Lazzari in difesa, Danilo Cataldi in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Basic a ispirare il tridente offensivo composto da Zaccagni, Pedro e Ciro Immobile.

Nessuna sorpresa neanche nell’Inter che recupera Marcelo Brozovic e si affida alla ritrovata coppia offensiva composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Sulla corsia di sinistra Robin Gosens sembra in vantaggio nel ballottaggio con Federico Dimarco, occasione importante per il tedesco che dovrà riscattarsi dopo un precampionato giocato non ai massimi livelli.

In un turno di campionato importante come questo per l’Inter la sfida dell’Olimpico rappresenta una grande occasione per tentare una mini fuga con la Juventus che domani sfiderà la Roma di Jose Mourinho all’Allianz Stadium di Torino.

Simone Inzaghi ha caricato l’ambiente nella conferenza stampa prepartita chiedendo anche il sostegno di un pubblico che a Roma non ha mai fatto mancare il proprio affetto alla squadra nerazzurra.

Il grande weekend di Serie A inizierà stasera con il super anticipo tra Lazio e Inter, sfida che ci dirà tanto sul momento di forma dell’Inter e sulle ambizioni di una Lazio che dopo anni difficili ha voglia di tornare a competere per i vertici del campionato cercando la qualificazione per la prossima Champions League.