Lavoratori del settore terziario: in arrivo un bonus di 350 euro

By

Il 2023 sarà un anno di grandi novità anche per coloro che sono dipendenti di quarto livello.

Nello specifico parliamo delle persone che sono impegnati nel settore della distribuzione. A loro è destinato un sostegno per far fronte all’inflazione e ai rincari. Si tratta di un bonus una tantum che verrà accreditato direttamente in busta paga. Ecco tutti i dettagli.

In arrivo il bonus da 350 euro

In questo periodo storico difficoltoso appaiono sempre nuovi bonus, messi a disposizione dal governo per i cittadini.

A causa dell’inflazione e del caro bollette, sempre più persone hanno difficoltà ad andare avanti e far fronte alle tante spese quotidiane.

Tra i tanti bonus che risaltano in questo periodo, ne arriva uno dedicato ai lavoratori dipendenti del macro settore terziario.

Sarà reso disponibile dal 2023 e i lavoratori avranno la possibilità di vederlo direttamente accreditato in busta paga.

La misura che stiamo per spiegarvi è stata inserita all’interno di un “protocollo straordinario”.

È nata in seguito ad un accordo tra le associazioni delle cooperative di consumo e i sindacati in modo da poter trovare una soluzione concreta per combattere i tanti rincari.

Secondo le prime stime effettuate, il bonus sarà reso disponibile per circa 3 milioni di lavoratori. Di cosa si tratta nello specifico?

In cosa consiste il bonus

Il bonus di cui abbiamo parlato è un sostegno una tantum, con la cifra di 350 euro lordi.

Non verrà erogato tutto in un’unica soluzione, bensì è stato stabilito di effettuare due erogazioni da 200 euro e 150 euro.

La prima cifra sarà accreditata ai lavoratori interessati nella busta paga di gennaio 2023, mentre il restante sarà presente a marzo 2023.

Questa non è l’unica novità per il 2023. Dal mese di aprile sarà presente anche un aumento di 30 euro mensili per i lavoratori di quarto livello.

Si tratta di una sorta di anticipo, prima dell’arrivo dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali della filiera.

I sindacati, nell’annunciare queste novità, hanno diffuso una nota in cui scrivono: “la firma del protocollo riafferma la volontà di trovare soluzioni tangibili a beneficio dei lavoratori”. Oltretutto viene anche sottolineato che lo scopo sia proprio quello di poter dare una mano “in un contesto complesso e articolato, caratterizzato da un alto livello d’inflazione, dai rincari energetici e dall’incertezza internazionale”.

Infine, l’accordo sugli aumenti è stato siglato lo scorso 12 dicembre ed è stato definito come “un passo importante per la tutela dei lavoratori, considerata la difficile congiuntura economica”.