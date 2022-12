Lavinia Abate, chi è la nuova Miss Italia 2022

Studentessa e musicista, Lavinia Abate, ha raccontato di aver vissuto il periodo della sua adolescenza con qualche difficoltà a causa del busto che per cinque anni ha dovuto indossare.

Ad oggi la diciottenne di Roma è Miss Italia 2022.

Lavinia Abate, chi è la diciottenne che ha vinto Miss Italia 2022

Lavinia Abate ha 18 anni ed è nata e cresciuta a Roma, è la studentessa e musicista che ha vinto Miss Italia 2022. È arrivata in finale indossando la fascia di Miss Lazio e aveva già vinto anche il titolo nazionale di Miss eleganza. Lavinia è all’ultimo anno di liceo e frequenta corsi di danza da quando aveva 12 anni. La giovane Miss oltre ad essere una musicista studia composizione e le piace molto cantare e creare nuova musica. Le piacerebbe diventare in futuro una compositrice oppure una cantautrice. Lavinia si autodefinisce modesta, trasparente e sensibile:

“Sono emozionata e grata di aver vinto il titolo e spero veramente tanto che la corona possa portarmi a raggiungere i miei obiettivi, il più grande dei quali è diventare una cantautrice. Prima, però, vorrei finire i miei studi. Dedico la vittoria alla mia famiglia, a mia madre, a mio padre e a tutti gli amici che mi hanno sostenuto”.

La diciottenne hai inoltre raccontato che a causa di una leggera forma di scoliosi ha dovuto indossare per cinque anni un busto, racconta di aver vissuto per questo un’adolescenza difficile:

”una condizione che mi ha segnata profondamente rendendo la mia adolescenza difficile! Miss Italia mi ha dato la possibilità di dimostrare a sé stessa che la mia schiena non influisce sul mio aspetto estetico e di acquisire più sicurezza”

Lavinia è stata incoronata da Massimo Boldi a Roma, quest’ultimo era il presidente della giuria composta da Fioretta Mari (attrice) e Francesca Manzini (imitatrice), entrambe promotrici di Miss Italia in Rai in quanto credono fortemente che sia un’istituzione al pari di Sanremo che ha dato opportunità nel mondo dello spettacolo a tante ragazze giovani, di talento e meravigliose.

La reginetta ha dedicato la sua vittoria alla famiglia: papà Fiorenzo che lavora alla Telecom e mamma Camilla che insegna inglese e ha origini scozzesi. La signora si dice orgogliosissima della figlia e della sua determinazione definendola come una ragazza stupenda. Lavinia anche i due fratelli: Federico il più grande che la prende in giro e ad ogni fascia che portava a casa le faceva ‘delle facce’, racconta la miss mostrandosi molto simpatica; e il più piccolo, Ludovico che definisce una ‘peste‘ ma che adora. Alla famiglia si aggiunge anche una gattina di nome Luna.

La giovane Miss dichiara di non avere un fidanzato e dice di non avere neanche un uomo ideale, dice di essere concentrata su se stessa per ora e in un’intervista ha dichiarato di non essere interessata ai calciatori:

“quelli troppo fissati con l’aspetto esteriore e la forma fisica non fanno per me, non seguo il calcio. Se proprio devo scegliere tifo Roma perché è la mia città. Comunque mi piacciono alti, più di me, perché ho sempre avuto il complesso dell’altezza, preferisco i mori con un viso dolce e occhi espressivi, il mio tipo ideale deve avere carattere, una mente aperta ed essere pronto a sostenermi nelle mie aspirazioni”.

Possiamo trovare la ragazza su instagram, il suo profilo privato è: laviniaabate.