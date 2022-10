Lavatrice, solo se attivi questo programma risparmi: soldi in meno in bolletta

Lavatrice, se attivi questo programma potrai risparmiare un sacco di soldi a fine mese. Ecco di cosa si tratta.

Con il caro bollette luce e gas gli italiani stanno cercando di mettere in atto una serie di comportamenti virtuosi volti a risparmiare sull’energia elettrica. Tantissimi italiani stanno studiando e mettendo in pratica tantissimi escamotage volti a ridurre gli sprechi energetici. In attesa che il Governo Meloni appronti un piano volto a fare fronte all’emergenza energetica, è bene seguire pochi e semplici consigli per ridurre i consumi di energia.

Molti pensavo che staccare la spina degli elettrodomestici sia la soluzione migliore, ma in effetti non è così. Giungere alle soluzioni drastiche non è sempre la soluzione migliore in assoluto. Anzi, basta conoscere e mettere in pratica gli escamotage più smart e green per pervenire all’obiettivo auspicato.

Risparmiare sulle bollette: consigli utili

Nonostante le temperature siano ancora molto gradevoli e non sia scattato il cambio dell’ora, è bene correre ai ripari e pulire i termosifoni prima della loro accensione. La polvere e lo sporco che si annida è causa dell’incremento dei consumi energetici. Inoltre, gli esperti consigliano di evitare di accendere ad intermittenza ed al massimo i termosifoni. È bene accenderli al minimo ed in modo continuo.

Altra buona regola è quella di evitare la dispersione di calore ed evitare di lasciare in stand-by gli elettrodomestici. Ogni giorno siamo abituati ad utilizzare gli elettrodomestici, tra cui frigorifero, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, forno, etc. L’utilizzo quotidiano degli elettrodomestici ha un impatto rilevante sul consumo della bolletta della luce. Per questo, è importante conoscere le modalità più smart e più green per risparmiare sulla bolletta della luce.

Programma della lavatrice per risparmiare in bolletta

Tutte le lavatrici presenti in commercio offrono la modalità di lavaggio rapida, che ha una durata pari a 30 minuti. Ovviamente il ciclo breve consuma meno perché dura di meno. C’è un programma da azionare che consente di risparmiare un sacco di soldi in bolletta: stiamo parlando del programma ECO. Nonostante la sua durata, il programma ecologico consente di risparmiare energia elettrica e risorsa idrica.

L’elettrodomestico riscalda più lentamente e lavora con temperature più basse. Di conseguenza, un programma ECO ha un consumo del 50% in meno rispetto al normale ciclo di lavaggio. Per ottenere lo stesso risultato con il programma di lavaggio breve si consuma molta più acqua. Grazie al programma ECO la lavatrice ha un tempo di funzionamento più lungo e assolutamente più efficiente. L’acqua rimane a contatto con i capi di abbigliamento e con il bucato.

Pertanto, per risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica è bene attivare la modalità ECO per lavare i capi all’interno della lavatrice.