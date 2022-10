Firenze: 91 enne muore in un incendio nella sua abitazione

A Firenze un incendio è divampato nella notte in un appartamento dove all’interno c’era un uomo di 91 anni.

Il pensionato si trovava a casa da solo e il rogo lo ha colto improvvisamente senza lasciargli scampo.

Muore un 91enne a Firenze

Tragedia a Firenze, dove nelle scorse ore si è verificato un rogo improvviso che ha avvolto un appartamento. All’interno c’era un uomo di 91anni, morto perché colto dalle fiamme senza aver avuto il tempo di avvisare i pompieri di quanto stava accadendo.

Ci hanno invece pensato i vicini di casa dell’uomo che intorno alle 21 hanno segnalato di vedere del fumo che usciva dalle finestre dell’appartamento del quarto piano, ovvero quello dove si trovava l’uomo.

Incendi del genere stanno capitando molto spesso in questo periodo e se ne sente parlare molto, ad esempio sempre questa notte un altro molto violento ha ucciso un’intera famiglia a Catanzaro.

Per quanto riguarda le fiamme divampate stanotte a Firenze, queste hanno interessato un condominio in via Arrigo Boito, nei pressi del Parco delle Cascine.

Il 91enne abitava all’ultimo piano del complesso e dopo l’allarme sono giunte diverse squadre di Vigili del Fuoco e soccorritori del 118.

I soccorsi

L’incendio è avvenuto intorno alle 21, ore in cui si sono verificate diverse chiamate per richieste di aiuto, così i Vigili del Fuoco sono intervenuto subito presso il condominio.

Le squadre provenienti dalla sede centrale e da alcuni distaccamenti si sono messe all’opera con molti uomini che sono riusciti a entrare nello stabile e raggiungere l’ultimo piano in fiamme, portando l’uomo fuori per poterlo affidare alle cure dei sanitari del 118.

Questi hanno tentato diverse manovre per rianimare l’uomo esanime ma purtroppo non c’è stato nulla da fare poiché era deceduto a causa delle esalazioni del fumo sprigionate dall’incendio.

È stato trasportato in obitorio mentre i pompieri hanno lavorato per ore per domare le fiamme e sono riusciti ad evitare che queste si propagassero verso altre abitazioni.

Ora l’appartamento della vittima è stato dichiarato inagibile a causa dei danni strutturali che ha riportato. Ora la polizia condurrà gli accertamenti del caso per cercare di capire le cause dell’incendio.

Sul luogo è impegnata la polizia di Stato e quella municipale, giunte mentre i pompieri con 5 automezzi stavano mettendo in sicurezza l’area cercando di domare il rogo.

Forse una fuga di gas come spesso sentiamo parlare o una disattenzione dell’uomo, ancora non si conoscono le cause dell’incendio di questa notte e gli agenti hanno intenzione di interrogare coloro che abitano nello stesso condominio per carpire dettagli utili alle indagini.