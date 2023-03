Andreea Rabciuc, la mamma: “Aiutatemi a scoprire la verità su mia figlia”

Torna con un nuovo appello la mamma di Andreea Rabciuc, scomparsa da Jesi nella notte fra l’11 e il 12 marzo 2022.

La donna ha parlato nel programma Chi l’ha visto?, che si occupa proprio di casi analoghi e ha lanciato ancora una volta il suo grido disperato di aiuto, per capire la verità su questa storia e trovare la ragazza.

Andreea Rabciuc scomparsa da Jesi

È passato circa un anno da quando la 27enne Andreea Rabciuc è scomparsa da Jesi e in occasione di questo triste anniversario la mamma ha lanciato un nuovo appello per chiedere aiuto a chiunque sappia qualcosa.

Era molto estroversa Andreea, amava i piercing e i tatuaggi, e ne aveva tanti ma amava anche essere appariscente, la vediamo infatti in tante immagini con i capelli tinti di blu. Dopo aver partecipato a una festa in un casolare di campagna con alcuni amici nella notte fra l’11 e il 12 marzo, la ragazza non ha più fatto ritorno a casa.

Con lei c’era anche il fidanzato Simone Gresti, che ancora oggi è l’unico indagato con il reato di sequestro di persona.

Le ricerche vanno ancora in corso senza sosta ma della giovane non c’è traccia e sebbene gli investigatori abbiano interrogato più volte il 43enne che da un po’ di tempo era il suo compagno, questo si è sempre dichiarato innocente.

Quella sera i due erano insieme e sembra, secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, che sia nata una lite per motivi di gelosia, in seguito alla quale Simone le ha strappato il cellulare di mano e lo aveva con sé anche quando gli agenti lo hanno fermato per interrogarlo.

Al culmine della discussione Andreea potrebbe essersi allontanata di sua spontanea volontà però non ci sono elementi che supportano questa tesi, che è anche quella dichiarata dal compagno. È tuttavia molto difficile per gli investigatori ricostruire con esattezza cosa sia avvenuto nei momenti dopo il litigio nelle campagne di Jesi, anche perché le testimonianze degli amici che erano con la coppia non servono a molto dato che i due si erano appartati, tuttavia ci si concentra sulla coppia formata da Aurora e Francesco, che era con loro poco prima per consumare alcol insieme.

La scenata di gelosia potrebbe essere stata causata dai messaggi inviati dalla ragazza all’ex Daniele. Dopo la sfuriata Andreea si sarebbe allontanata senza soldi e senza telefono.

Sono molte le domande senza risposta su questo caso e nel frattempo l’uomo è tornato alla vita di tutti i giorni, cosa che non riesce a fare sua madre che è tornata in televisione per far sentire la sua voce ancora una volta.

Il misteri legati al cellulare

Andreea è scomparsa intorno alle 6.30 del mattino dopo una lite furiosa con il suo compagno Simone, che ha tenuto il cellulare per l’intera giornata successiva riferendo poi alla madre di averlo.

Proprio questo è stato controllato a fondo dai Carabinieri che hanno evidenziato la mancanza di alcuni messaggi, che sono stati cancellati. Ci sono poi anche delle telefonate che la 27enne ha fatto al padre in Spagna.

Prima che Simone gli togliesse lo smartphone Andreea ha provato più colte a contattare il padre nel cuore della notte ma non si sa per quale motivo. Poi gli ha scritto dei messaggi dove si capiva che era nei guai.

Analizzando il contenuto sono emersi diversi sms scambiati con l’ex Daniele, al quale raccontava di voler andarsene via e cambiare vita, allontanandosi anche dall’attuale fidanzato, che quindi è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di sequestro di persona poiché aveva un movente per fare del male alla donna.

Secondo l’avvocato di Gresti, Andreea sarebbe viva e si troverebbe in Romania, suo Paese di origine. A confermare questa tesi portata avanti dalla difesa sarebbero dei like lasciati all’account Facebook del 43enne da parte di lei, provenienti proprio da lì ma per confermare ciò c’è bisogno di analisi approfondite delle celle telefoniche.

Gli appelli dei genitori

Appresa la notizia, i genitori sono caduti nello sconforto e la disperazione li ha portati a lanciare diversi appelli per chiedere alla figlia di tornare a casa ma ci sono dubbi sul fatto che sia viva e la famiglia non si da pace.

“ti prego chiamami, dimmi che stai bene”

ha detto fra le lacrime la madre alla trasmissione Chi l’ha visto in una puntata dello scorso luglio e oggi è tornata proprio in quello studio a rinnovare il suo appello.

La donna ha confidato più volte che la sua vita è distrutta da quel giorno, che non riesce a dormire perché molto in ansia e che spera con tutto il cuore che Andreea sia viva.

La tesi dell’allontanamento volontario potrebbe essere confermata da alcuni messaggi in cui la giovane scrive alla sorella di Simone che non stanno bene insieme e che vuole andare via da tempo.

Terribile pensare che una madre per trovare conforto debba sperare che la figlia sia voluta volontariamente sparire, ma l’idea è un buon compromesso purché sia viva e stia bene, questo alleggerirebbe le sofferenze della donna ma purtroppo di Andreea non c’è traccia e non si è mai fatta sentire da allora.

Chi è Simone Gresti

La giovane romena parla molto di Simone nei messaggi scambiati con l’ex fino alle 21 di quella sera e con quelli di alcuni giorni prima con la sorella del compagno.

Afferma che i due si vogliono bene ma non sono fatti per stare insieme e lei ha da tempo il desiderio di lasciare l’Italia e togliersi di mezzo. Nessuno ovviamente poteva prevedere il gesto, ricordiamo inoltre che non ci sono conferme che lo abbia fatto volontariamente né che sia viva.

Insieme a Gresti c’è stata per 7 mesi prima della scomparsa. L’uomo faceva parte della comitiva di amici di Andreea e per lui aveva lasciato Daniele, con il quale però si teneva spesso in contatto.

Parlando della scomparsa, i genitori affermano che quella compagnia di amici non era granché e proprio loro l’avevano influenzata molto portandola a fare uso di droga e rovinandole la vita.

Simone non era esonerato, infatti i due avevano una relazione burrascosa perché lui era molto geloso e i litigi erano frequenti, data anche la differenza di età.

Secondo gli investigatori il 43enne potrebbe avere avuto un ruolo in questa vicenda ma non ci sono prove in questo senso, solo delle tracce di sangue di Andreea trovate in auto, abbastanza datate, spiegate da lui come alcuni rapporti sessuali che i due avevano consumato all’interno della vettura.

Allora perché l’uomo è stato accusato di sequestro di persona? Gli inquirenti pensano che Andreea possa essere salita su un’auto, così come testimoniano alcune persone, guidata proprio dal fidanzato prima di sparire nel nulla ma si tratta solo di ipotesi senza prove concrete.

Le indagini intanto proseguono e si concentrano intorno alla zona della scomparsa, mentre arrivano spesso chiamate di avvistamenti che però alla fine non portano a nulla.

La lettera di Georgeta

Georgeta è la madre della ragazza e nella trasmissione è stata letta una sua lettera indirizzata a una delle ultime persone che hanno visto la figlia prima che si allontanasse, l’amico Francesco, ma anche la fidanzata di quest’ultimo, Aurora.

Entrambi erano nella comitiva di Andreea e a loro la donna chiede di parlare e dire la verità perché entrambi c’erano quella maledetta sera.

“chiedo a loro e a chiunque sia a conoscenza di dettagli, di dirmi cosa è successo a mia figlia e aiutarmi a ritrovarla. a simone dico che ha delle responsabilità, almeno morali poiché le ha tolto il telefono e si è reso irreperibile per giorni. farò di tutto per far venire a galla la verità. sono una madre disperata, vi prego aiutatemi. andreea torna a casa sto impazzendo”.

Questo uno degli struggenti passaggi della lettera in cui la donna si rivolge anche ad altre persone, ad esempio Valentino, un amico della frazione di Moie dove la coppia avrebbe trascorso la notte precedente.

Sappiamo che in quelle ore a Jesi c’è stato anche un incontro fra Andreea e Daniele ma questo racconta di averla poi accompagnata da Valentino intorno alle 18, tuttavia quest’ultimo dice che in realtà era arrivata da lui alle 15, quindi diverse ore prima.

Questo è solo uno dei tanti punti che non tornano e le indagini continuano, nella speranza di collegare tutti i tasselli per arrivare a una verità che i genitori aspettano da tempo.