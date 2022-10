Lavastoviglie, se la usi a quest’ora del giorno paghi la metà in bolletta

Senza dubbio, la lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno delle nostre case. Ma a causa del drastico aumento del costo delle bollette, moltissime famiglie hanno cambiato le loro abitudini per risparmiare il più possibile.

Però esiste un trucchetto che tutti dovrebbero sapere per risparmiare sull’energia, infatti, se la usi ad un certo tipo di orario paghi di meno: scopriamo di più.

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati e in alcuni casi è proprio indispensabile averla in cucina. Non solo ci fa risparmiare tempo e fatica, ma igienizza in maniera impeccabile tutte le nostre stoviglie, premendo semplicemente un pulsante. I vantaggi di questo elettrodomestico sono notevoli, ma c’è uno svantaggio che farebbe cambiare idea a chiunque, ovvero, che ha consumo energetico elevato.

Ma per non sprecare energia in casa è importante avere alcuni accorgimenti e mettere in pratica qualche trucchetto. Ad esempio, è importante conoscere le fasce orarie per limitare i costi in bolletta in modo da evitare sprechi inutili e risparmiare il più possibile: scopriamo come fare.

Lavastoviglie: come risparmiare

Il costo dell‘energia elettrica è in continuo aumento, infatti, la situazione è sempre più tragica dato che tantissime aziende sono in estrema difficoltà a causa della lievitazione delle bollette con importi davvero assurdi. Secondo una stima, 3,5 milioni di italiani rischiano di perdere il lavoro.

Proprio per questo, è importante limitare i costi e gli sprechi inutili. Come ben sapete, la lavastoviglie consuma corrente elettrica e l’energia è piuttosto cara. Ma esiste un accorgimento molto importante per risparmiare, ovvero, conoscere l’ora più adatta per accenderla.

In Italia c’è la fascia monoraria, ovvero quando il costo dell’energia rimane uguale per tutte le ore del giorno, e la fascia multioraria, in cui il prezzo dell’energia cambia in base all’orario. Ma qual è l’orario migliore per accendere la lavastoviglie? Scopriamolo.

Lavastoviglie, quali sono gli orari migliori per accenderla? Tutti i dettagli

Per sapere quando utilizzare la lavastoviglie è importante conoscere le diverse fasce che si suddividono in tre tipologie. La prima è la F1 che va dalle 8.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì ed è quella in cui il prezzo della corrente è più elevato.

La F2 è dalle 19.00 alle 8.00 del mattino, dal lunedì al venerdì, dove la corrente è piuttosto economica rispetto alla prima. Infine, la F3 che è presente il sabato, domenica e giorni festivi, il cui costo della corrente è uguale a quello della fascia F2.

Quindi, quando dobbiamo accendere la lavastoviglie per risparmiare? Sarebbe consigliabile utilizzarla dalle 19.00 alle 8.00 e nei giorni festivi. Un altro tipo di accorgimento è quello di caricare il più possibile la lavastoviglie e scegliere il programma “ecologico” così che si possa sempre avere un ritorno a fine mese.