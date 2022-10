Lavastoviglie, piatti pulitissimi senza detersivo: basta questo ingrediente

La vera alleata è la lavastoviglie, ma come avere piatti pulitissimi senza usare il detersivo? Basta un solo ingrediente.

Immaginiamo una casa senza lavastoviglie, al giorno d’oggi sembra impensabile. Non si ha più il tempo per fare nulla e la necessità essenziale è trovare un alleato, un aiuto per la casa anche in termini di elettrodomestici altamente tecnologici. Una volta che l’investimento per questo elettrodomestico è stato fatto, viene spontaneo cercare di usarlo al meglio e usare una serie di prodotti ecologici. Con questo unico ingrediente non sarà necessario il detersivo.

Come si carica correttamente la lavastoviglie?

Sembra banale, ma da come si carica la lavastoviglie dipende il ciclo del lavaggio e il risultato finale. Ci sono vari scomparti e ognuno di questi è stato studiato appositamente per permettere la collocazione delle stoviglie, piatti e padelle al fine di raggiungere l’obiettivo di pulizia e brillantezza.

Le tazze, ciotole piccole e bicchieri andrebbero messi dentro il cestello sulla parte superiore facendo attenzione a non caricarlo troppo. Se ci sono troppe stoviglie è inevitabile il rischio di rottura, oppure malformazioni di alcune che sono prodotte in plastica lavabile.

Poi ci sono i piatti, le pentole e le ciotole che sono di grandi dimensioni e devono essere predisposte nel cestello inferiore – facendo attenzione a non bloccare i getti di acqua durante il lavaggio. Inoltre, pentole e padelle vanno sempre a testa in giù così che il braccio di lavatura inferiore possa eseguire il suo lavoro.

Tutte le posate sono messe all’interno del cestello apposito, sempre con i manici in basso. Mentre il manico del coltello va in alto per sicurezza, così quando si tolgono non si rischia di farsi male. Ovviamente, non si devono lavare tutti quegli oggetti che sono vietati come da etichetta del produttore.

Tra le note da tenere a mente, inoltre:

Fare lavaggi a pieno carico per un risparmio sulla bolletta

Rimuovere i residui di cibo ma non sotto l’acqua corrente, meglio farlo con l’ausilio di una spazzolina

Usare una impostazione ecologica.

Lavare i piatti in lavastoviglie senza detersivo: l’ingrediente miracoloso

A proposito di ecologia e rispetto per l’ambiente, meglio ancora sarebbe non usare alcun detersivo ricco di ingredienti e agenti inquinanti. Per questo motivo gli esperti suggeriscono un ingrediente che consente di ottenere piatti brillanti, puliti e igienizzati.

Parliamo dell’aceto di vino bianco, ingrediente naturale che nasce come insaporitore per i piatti della tradizione ma ottimo da impiegare per l’igiene di tutta la casa.

In questo caso specifico si occuperà di eliminare ogni tipo di residuo dai piatti, pentole e posate igienizzando a fondo e pulendo le stoviglie. Come fare? Basterà riempire un bicchiere con metà aceto di vino bianco da versare nel cestello superiore. Poi attivare il lavaggio ecologico mentre l’ingrediente distribuirà tutta la sua forza, per un lavaggio totale e perfetto.