Ecobonus bici e moto elettriche: ripartono il 19 ottobre

Al via dal 19 ottobre agli incentivi stanziati per l’acquisto di bici e moto elettriche.

Questa volta il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione altri 20 milioni di euro da utilizzare nel corso del 2022. Per ricevere l’accredito sarà necessario recarsi al sito ecobonus.mise.gov.it.

Il ritorno dell’ecobonus

Mancano solo poche ore per poter rimettere le mani sul l’ecobonus, una misura che è stata sponsorizzata dallo stesso Mise, un qualcosa che è stato inserito anche all’interno del decreto semplificazione così che si potesse procedere all’acquisto di bici e moto elettriche.

Per utilizzare tali incentivi, i vari concessionari non dovranno far altro che accreditarsi all’interno della piattaforma realizzato su misura, un qualcosa che potrà essere fatto dalle 10 del giorno 19 ottobre.

Il contributo è indirizzato a tutti quelli che comprano un nuovo veicolo elettrico appartenente a rispettivamente a livello di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7, su cui verrà calcolata una percentuale del costo di acquisto.

Si tratterà del 30% per coloro che effettueranno un acquisto senza nessuna rottamazione mentre, la percentuale sarà fino al 40%, per coloro che effettueranno un acquisto insieme anche ad una rottamazione.

Cosa è possibile comprare con i nuovi incentivi

Attraverso il nuovo stanziamento sarà possibile quindi procedere all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici sia che a due che a tre o a quattro ruote.

Si tratta di veicoli appartenenti categorie ben precise ossia L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7, ossia dei motocicli e ciclomotori in cui non vi è nessun limite di potenza imposto e che fino al 31 dicembre 2022 possono essere acquistati con diverse agevolazioni.

Stiamo parlando di:

Uno sconto del 40% fino ad un tetto massimo di €4000 nel momento in cui si procede anche alla rottamazione di un veicolo appartenente alla categoria L omologato dalla classe 1 alla 3 che è stato però intestato da almeno 12 mesi alla stessa persona a cui verrà poi intestato il nuovo veicolo ;

fino ad un tetto nel momento in cui si procede anche alla di un veicolo appartenente alla omologato dalla alla che è stato però intestato da almeno a cui verrà poi intestato il ; Uno sconto del 30% per un importo massimo di €3000 senza nessun tipo di rottamazione.

In che modo si richiedono gli incentivi moto e scooter elettrici 2022

Per utilizzare gli sconti non si dovrà fare nulla in quanto la riduzione verrà applicata in modo diretto al momento dell’acquisto.

Sarà il rivenditore, dopo essersi registrato all’area rivenditori della piattaforma realizzata dal Mise in cui si dovrà poi effettuare la prenotazione di contributi inerenti ad ogni veicolo che sia riusciti a vendere.

L’operazione in questione dovrà poi essere confermata durante i 180 giorni seguenti.

Quali veicoli potranno essere acquistati

Quindi, come detto fino ad ora, i veicoli che potranno essere acquistato saranno quelli che appartengono alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7.

Analizziamo insieme le varie categorie: