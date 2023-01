Incidente stradale sulla A1: un morto e 4 feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza del casello di Orvieto. Un furgone si ribalta con all’interno sei persone. Erano tutti operai della stessa ditta, ed erano diretti in Lombardia.

Gli operai risiedevano al Sud e si stavano recando a lavoro. Quattro sono rimasti feriti mentre uno è morto. Solo uno è rimasto illeso. La situazione è ancora tutta da ricostruire.

Incidente A1: muore un operaio

Un piccolo furgone e, a bordo, c’erano sei persone, tutte risiedenti al Sud. Il loro mezzo era sull’autostrada A1 e si stavano dirigendo in Lombardia per andare a lavorare. Ma qualcosa non va fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano.

Il mezzo si schianta mentre è sulla corsia di sorpasso: sono le ore 16.30 del pomeriggio di ieri. Delle seri persone che erano a bordo, muore un 50enne di Caserta mentre altri quattro restano feriti. Immediatamente allertati i soccorsi e la Polizia stradale, il tratto dell’autostrada viene immediatamente chiuso per permettere i rilievi del caso ma, soprattutto, per capire la dinamica dell’incidente stesso e mettere in salvo i feriti e portarli in ospedale.

Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso per quasi 4 ore, e il traffico è rimasto paralizzato, tornando alla normalità solo intorno alle ore 19.

Stando alle prime indagini e ad una primissima ricostruzione, il furgone proveniva dal Sud e, al suo interno, vi erano sei operai, tutti campani ed erano appartenenti alla stessa ditta. Si stavano recando in Lombardia per lavoro. Le persone ferite, due in modo più grave e le altre in modo lieve, sono state trasportate tutte all’ospedale di Orvieto in 118. Soltanto un passeggero del mezzo è rimasto illeso.

Subito dopo l’incidente, sul tratto autostradale si sono formate lunghe code di mezzi ed auto tanto che, all’arrivo della Polizia stradale, lo stesso tratto fra Orvieto e Attigliano è stato chiuso con conseguenti ripercussioni sul traffico e code lunghe anche 5 km. La chiusura temporanea del tratto ha obbligato i viaggiatori all’uscita obbligatoria ad Orte ed il proseguimento sulla viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada qualche km dopo.

Quattro le persone ferite nell’incidente stradale, una sola illesa

Il regolare traffico è stato ripristinato intorno alle ore 19. Delle sei persone presenti all’interno del mezzo, come dicevamo, solo una è deceduta sul colpo. Si tratta di un operaio 50enne di Mondragone, in provincia di Caserta, e si chiamava Tobia Ferrara. La salma è stata portata via ed ora è a disposizione delle autorità giudiziarie per tutte le determinazioni del caso.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è ancora tutta da verificarsi, si pensa che chi conduceva il veicolo abbia sbandato, perdendo il controllo del mezzo stesso e si sia, poi, schiantato sulla corsia di sorpasso.

Quattro, invece, in feriti, mentre una sola persona è rimasta illesa. Si cercherà di capire quali siano state le motivazioni dell’incidente, se si sia trattato di un errore umano o di un guasto al mezzo dove i 6 viaggiavano o, anche, se siano state coinvolte, anche involontariamente, altri mezzi che, in quel momento, transitavano sul tratto autostradale.