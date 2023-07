L’auto resta incastrata nell’albero, con una manovra ribalta la situazione | VIDEO

Incredibile questo filmato che ha fatto il giro del mondo. L’auto resta incastrata nell’albero ma con una manovra eccezionale un uomo ribalta la situazione.

Un turista è diventato famoso su TikTok dopo aver tentato un’impresa impossibile: tirare fuori la sua auto da un albero. Ecco il video che sta facendo ancora discutere tutto il mondo.

Turista diventa famoso su TikTok

La storia di questo turista americano sta facendo parlare tutto il mondo. Un uomo è oggi una star su TikTok dopo che sulla famosa piattaforma social arriva un video che lo vede protagonista di una manovra incredibile.

Incastrata in una sequoia secolare, il turista riesce a liberare la sua Nissan Armada in pochi minuti. Il video che tra poco vedrete lascerà sicuramente anche voi senza parole.

Il filmato è stato girato all’Avenue of the Giants, nella contea di Humboldt, che offre uno spettacolo panoramico straordinario. Tantissimi i turisti che ogni anno si recano in questo posto per far visita a delle sequoie secolari che sono un patrimonio naturalistico eccezionale.

Curiosi di scoprire in che modo il turista è riuscito a liberare la sua macchina incastrata in un albero? Ecco il video che mostra una manovra da professionista!

L’auto resta incastrata nell’albero ma una manovra ribalta la situazione

Il filmato che lo vede come protagonista ha fatto il giro del mondo: un turista è diventato famoso su tutte le piattaforme social, in particolare su TikTok, dopo che un video, girato da un altro vacanziere è stato diffuso in rete.

Non conosciamo il nome di quest’uomo che ha tentato, e ci è riuscito, di liberare la sua auto incastrata in un albero: la manovra da professionista ha ribaltato tutta la situazione.

Come specificato poco più sopra, il turista in questione si trovava all’Avenue of the Giants per ammirare delle sequoie secolari. Particolarità di questo luogo, è la possibilità offerta ai turisti di attraversare con l’auto, letteralmente, un albero pagando solo 10 dollari.

Incuriosito, insieme alla moglie, l’uomo decide di provare questa particolare esperienza ignorando però che la sua Nissan Armada fosse probabilmente troppo grande per passare sotto l’albero.

Ecco il filmato in questione che è diventato virale anche in Italia:

Auto incastrata nell’albero…manovra da pilota ribalta la situazione! pic.twitter.com/EVSsrf5D27 — Ginevra (@Ginevracasalin) July 25, 2023

Senza perdere la calma e con una manovra eccezionale, il turista è riuscito a liberare la sua auto incastrata nella sequoia secolare. Tutta colpa degli specchietti lasciati aperti che hanno impedito all’automobile di uscire senza imprevisti dall’albero.

Fortunatamente, l’auto non ha riportato alcun danno. Il turista e sua moglie sicuramente non dimenticheranno questa esperienza incredibile. Il filmato pubblicato sulle diverse piattaforme social ha raccolto quasi 5 milioni di visualizzazioni.

Dove si trova questa sequoia secolare

Ma dove si trova questo luogo incredibile che è diventato famoso grazie a questo turista? Stiamo parlando dello Shrine Drive- Thru Tree a Myers Flat che offre la possibilità di attraversare con la propria automobile questo albero secolare, una sequoia vivente da migliaia di anni, alta 175 piedi ovvero più di 53 metri.

L’essere umano non ha mai danneggiato né toccato quest’albero la cui particolare “porta”, che consente di attraversarlo, è stata creata naturalmente da un incendio verificatosi anni fa.

Sebbene sono presenti dei cartelli che indicano le dimensioni delle automobili che possono attraversare l’albero, non tutti leggono con attenzione le indicazioni. Sugli stessi cartelli è specificato però che la struttura non è responsabile per eventuali danni causati dalla negligenza del conducente.