L’auto più popolare in Italia, quale compare in cima al podio: la classifica finale

Tu lo sai qual è l’auto più popolare in Italia? È stata stilata una classifica curiosa. Ecco quale compare in cima alla lista.

Macchine e motori: la passione degli italiani

Non importa che ci sia la crisi economica, non importa che si faccia fatica ad arrivare alla fine del mese: è impossibile rinunciare all’automobile. Come ci si potrebbe muovere altrimenti con estrema facilità?

Sebbene gli italiani, secondo alcune classifiche, dal 2020 cerchino di risparmiare evitando di acquistare modelli nuovi e costosi, la mania di macchine e motori continua ad essere ancora una prerogativa tutta italiana.

Molti gli uomini che amano cambiare frequentemente la propria automobile, prediligendo modelli più innovativi o, come sta capitando sempre più spesso, optando per macchine ibride o elettriche.

Grazie anche ad alcuni incentivi e ad altri che sicuramente arriveranno a breve, gli italiani sono sempre più motivati ad acquistare nuovi veicoli. Eppure, ci sono dei modelli che, a prescindere da tecnologia e innovazione, restano quelli preferiti dagli italiani.

Questo è l’auto più popolare in Italia

Una ricerca condotta da una società che annualmente si occupa di analizzare dati e informazioni di vendita inerenti il settore automobilistico, la carVertical ha stilato una classifica che è davvero molto interessante.

Sono stati analizzati i gusti e le preferenze degli automobilisti italiani. Sai qual è l’auto più popolare in Italia? Con grande sorpresa di tutti, al primo posto troviamo lei, l’utilitaria!

Ebbene sì, anche se sono sempre più numerosi i modelli tecnologici, ibridi ed elettrici, la maggior parte degli italiani continua a preferire le utilitarie considerate come il veicolo più comodo e affidabile. Anche in passato i dati hanno dimostrato che gli automobilisti italiani prediligono da sempre le utilitarie.

Nel 2022, il 36% degli italiani ha dichiarato di guidare, comprare e preferire le utilitarie. Nel 2023, la percentuale è aumentata fino ad arrivare al 44%. Auto apprezzate anche dai neopatentati, secondo alcune previsioni continueranno ad occupare il podio anche negli anni a venire.

Cresce l’interesse degli italiani anche nei confronti dei SUV scelte dal 18,3% degli automobilisti. Diminuisce invece drasticamente l’interesse per le station wagon che nel 2023 ha interessato le ricerche solo del 13,9% degli italiani contro il 20,6% registrato l’anno precedente.

Tra le auto meno popolari ci sono invece le decappottabili preferite solo dall’1,9% degli automobilisti. Stesso discorso per le classiche coupé e i monovolumi. Le prime, nel 2023 hanno suscitato l’interesse solo del 4,6% degli italiani, mentre le seconde del 5,9%. Decresce la popolarità anche delle berline preferite solo dal 6,5% degli automobilisti.

Ma a che cosa si deve il grande successo delle utilitarie? Perché sono quelle preferite e più popolari in Italia? La ragione secondo carVertical è duplice. La prima: le utilitarie sono comode da guidare. La seconda: consentono di ottenere un risparmio in termini di carburanti. Le utilitarie rientrano infatti nella categoria delle auto che inquinano di meno rispetto ad altri modelli che emettono invece emissioni CO2 pericolose.