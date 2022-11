Laura Lella, la prima tronista di UeD mandata via da Maria: eccola oggi | FOTO

Laura Lella è la prima tronista di Uomini e Donne, cacciata via da Maria De Filippi dopo poco tempo. Oggi lei e la sua vita sono totalmente cambiate, scopriamola insieme.

Facciamo un piccolo passo indietro nel tempo, sino al giorno in cui Maria De Filippi ha iniziato il suo programma Uomini e Donne. I primi tempi troniste e tronisti erano una grande novità il pubblico da casa ha iniziato ad apprezzare questo nuovo modo di fare televisione. I primi protagonisti diventano dei beniamini amati dal pubblico, come Costantino Vitagliano, mentre altri dividono le opinioni per il loro modo di fare e di pensare. Una di queste persone è Laula Lella, la prima tronista mandata via dal programma dalla stessa padrona di casa. Cosa fa oggi e com’è diventata?

Laura Lella, il suo percorso a Uomini e Donne

Laura Lella ha fatto la storia di Uomini e Donne, firmando il suo primo trono della prima edizione di un programma che ad oggi è uno dei più guardati e amati. A quel tempo era tutta una novità, ma la tronista viene ricordata non solo perché la prima ma anche per aver fatto perdere completamente le staffe a Maria De Filippi.

Se facciamo un piccolo passo indietro nella storia è facile ricordare le prime puntate di Uomini e Donne, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5. La Lella si può definire come la prima a sedersi sul trono in cerca di un fidanzato con tantissimi corteggiatori che erano venuti solo per lei.

Maria De Filippi, oramai la conosciamo, è una donna molto paziente ed educata ma con la tronista non ha saputo mantenere la calma tanto da averla poi mandata via. Maria è molto presente per tutti i protagonisti dei suoi programmi, cerca di conoscere loro prima e li segue nel percorso proprio per non essere una figura marginale.

Per chi non dovesse ricordare le puntate con Laura Lella come protagonista, proviamo a mettere insieme i tasselli del puzzle. Era quasi arrivato il momento della scelta e Laura si è dichiarata innamorata di un ragazzo che aveva deciso di eliminare tempo prima. La De Filippi ebbe un sospetto in merito, pensando che la tronista stesse cercando delle scuse per non scegliere e continuare la sua avventura in televisione.

La reazione della tronista allo sfogo di Maria De Filippi

Laura ai tempi ha avuto una reazione a dir poco particolare nei confronti della di casa, che decise di farla andare via da Uomini e Donne per il suo comportamento poco chiaro. In tutti questi anni si è potuto confermare di come Maria non sopporti le persone che vogliano visibilità e siano arroganti, per questo nella prima edizione del programma non ha fatto sconti a nessuno.

Dopo alcuni anni, la prima tronista ha rilasciato alcune dichiarazioni a Isa&Chia evidenziando che andare contro l’opinione della De Filippi e mettere a repentaglio la sua reputazione in televisione ha dimostrato il fatto che fosse vera e non costruita:

“Sono arrivata alla fine senza una scelta. […] Sono dell’idea che nulla succeda per caso, dunque va bene così”

Da quel momento non si è più saputo nulla, ma ora sono moltissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto e cosa faccia adesso.

Com’è diventata oggi Laura Lella? Professione e figli

Ci sono alcuni siti di informazione e spettacolo che hanno indagato su cosa faccia e come sia oggi la prima tronista Laura Lella. Dalla sua pagina Facebook si può vedere che è diventata una importante organizzatrice di eventi, con la sua azienda che l’ha portata a fare quello che ama di più.

Della sua vita privata ad oggi si sa pochissimo, ma Laura dopo la sua esperienza ha conosciuto la sua anima gemella e ora è anche una mamma di due splendide bambine. È sempre bellissima, come possiamo vedere in foto, con lo sguardo magnetico e quel sorriso che ha fatto perdere la testa a moltissimi ragazzi durante il suo percorso a Uomini e Donne.