L’aumento di tariffe di Lufthansa potrebbe essere un vantaggio per Ryanair

O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, ha parlato dei vantaggi che potrebbe portare l’entrata di Lufthansa in Ita.

Secondo O’Leary, se Lufthansa alzerà le tariffe, la sua compagnia potrebbe avere molti vantaggi.

Cosa potrebbe accadere all’aumento delle tariffe di Lufthansa

Michael O’Leary è del parere che il possibile inserimento di Lufthansa in Ita potrebbe essere soltanto molto vantaggioso anche per il vettore low cost. Stando alle parole dell’amministratore delegato di Ryanair, per Ita Lufthansa è un partner migliore rispetto a Air France.

Tuttavia la compagnia aerea si occuperà unicamente di portare i passeggeri a Francoforte e a Monaco, esattamente come è stato fatto a Zurigo e a Bruxelles. In questo modo si alzeranno le tariffe dei voli di Ita e a questo punto molte più persone decideranno di volare con Ryanair.

Questa attenta analisi è stata fatta proprio da Michael O’Leary in occasione dell’inaugurazione di due hangar manutentivi a Bergamo di Ryanair.

Il nuovo progetto realizzato, ossia gli hangar 4 e 5, rappresentano un grandissimo investimento. Ryanair, difatti, con questo progetto sarà a breve in grado di creare oltre 100 nuovi posti di lavoro in Lombardia all’interno del settore dell’ingegneria aeronautica per la regione Lombardia.

All’inaugurazione degli hangar di Ryanair era presente anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, il direttore generale di Sacbo Emilio Bellingardi, il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma e le autorità locali.

Le parole di Micheal O’Leary

Micheal O’Leary in questa occasione ha toccato diverse tematiche. Innanzitutto ha spiegato che per quest’anno la flotta su Bergamo “aumenterà di 4 aeromobili per un totale di 24 aerei e aprirà 10 nuove rotte a Bergamo, aumentando il traffico a 13 mln di passeggeri all’anno”.

Inoltre ha ancora sottolineato che è stato fatto un ulteriore investimento di 20 milioni di euro, rafforzando ancor di più il lavoro di Ryanair sulla città Lombarda. Già a partire dal 2023 “Ryanair baserà 98 aerei in tutta Italia e aumenterà il traffico del 12%, passando da 50 a 56 milioni di passeggeri”.

L’amministratore delegato ha anche parlato dei piani che la compagnia ha per il nostro Paese. Ryanair prevede di raggiungere 200 basi in Italia, con lo scopo di arrivare ad ospitare, entro il 2035, 100 milioni di passeggeri.

In quest’ottica, O’Leary sottolinea “Ci aspettiamo di continuare a crescere ancora perché l’Italia è il mercato che cresce di più in Europa”.

Insomma sicuramente la compagnia aerea Ryanair si è posta degli obiettivi importanti che, continuando su questa strada, sicuramente riuscirà a raggiungere ancor prima del tempo previsto.