In questa bellissima regione italiana si vive con 500 euro al mese: dove trasferirsi

È una regione italiana bellissima e tutti si trasferiscono perché servono solo 500 euro al mese per viverci: si trova proprio qui.

Si è sempre alla continua ricerca di luoghi che possano assicurare una vita felice, oltre che un costo mensile basso. Secondo alcuni esperti non è necessario trasferirsi all’estero per trovare questo tipo di felicità, perché c’è una regione in Italia che consente di vivere con 500 euro al mese.

Le caratteristiche di posti di questo tipo sono sempre le stesse, come la ricerca di posti tranquilli e aria pulita. I servizi sono quelli tecnologici di base per consentire un lavoro da svolgere anche in casa, ma la parola d’ordine è solo una: felicità.

Dove si vive meglio e con poco in Italia?

In un mondo dove tutto è caotico e veloce, sono molte le persone che hanno deciso di stravolgere la propria esistenza e lavorare direttamente da casa. Lo smart working è diventato un vero e proprio mestiere, da svolgere tra le mura di casa trovando anche un risparmio a fine mese (meno uso dell’auto o dei mezzi, pranzo a casa e comodità di orari) oltre che la possibilità di potersi guardare i figli, quando presenti.

Lo smart working è inoltre un modo moderno per poter lavorare in ogni luogo attraverso una connessione internet, senza che sia necessaria una presenza fissa in ufficio. Si viaggia, ci si sposta e si va alla ricerca di un posto dove costi poco vivere.

Questi luoghi non devono solo essere economici, ma offrire una qualità di vita alta per essere felici e appagati. Mare e montagna sono le destinazioni maggiormente apprezzare, mentre il Sud vince sicuramente per il costo della vita basso ma adeguato alle aspettative.

Per scegliere il luogo ideale dove vivere con poco – ma bene – è importante valutare diversi fattori, oltre che le stime degli esperti. Le Regioni italiane mettono in campo le loro province, con scorci naturali da far perdere il fiato e ristoranti della tradizione che fanno dimenticare di avere una cucina a casa.

Vivere con 500 euro al mese: in quale regione italiana è possibile?

Una delle Regioni meno costose in Italia, dove poter vivere dignitosamente anche con 500 euro al mese è la Puglia in particolare la bellissima Bari. Quando gli esperti parlano di meno di 1.000 euro al mese si riferiscono ad una casa di proprietà eliminando mutuo o affitto.

Se questi due fattori vengono aggiunti, si parla comunque di un totale di 1.000 euro al mese con vista mare e felicità 365 giorni all’anno.

In un posto così non manca di certo la buona tavola e la compagnia di persone attente e ospitali. Insomma, questa è la Regione messa tra le preferite da tutti coloro che lavorano in smart working.

Le altre Regioni da prendere in considerazione secondo gli esperti sono:

Calabria

Sicilia

Umbria

Abruzzo

Molise

In queste Regioni, inoltre, i prezzi delle case in vendita al metro quadro sono relativamente bassi e alla portata di tutti.