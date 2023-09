L’attrice Ida Di Benedetto e il compagno rapinati in casa a Napoli

La rapina è avvenuta lo scorso martedì nell’appartamento della coppia, a Napoli. I malviventi avrebbero chiuso l’attrice e il compagno, l’ex ministro dei Beni e delle attività culturali, Giuliano Urbani, in una stanza della villa, portando via beni di lusso e soldi, oltre ai cellulari di entrambi.

Sia l’attrice che il compagno stanno bene. I due hanno sporto denuncia alle autorità, che si stanno già muovendo per assicurare i colpevoli alla giustizia.

Paura per l’attrice Ida Di Benedetto e il compagno, l’ex ministro dei Beni e delle attività culturali, Giuliano Urbani, che lo scorso martedì sera sono stati sorpresi nella loro casa di Napoli da una banda di malviventi. I ladri avrebbero chiuso la coppia in una stanza della casa, e avrebbero fatto razzia di oggetti di valore e soldi, portando via anche i cellulari.

La coppia ha sporto denuncia alle autorità. A lavoro, per far luce sulla vicenda, gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli e gli agenti del commissariato San Ferdinando.