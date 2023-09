Incendi a Palermo, le fiamme lambiscono le ville: canadair in azione

L’incendio si è sviluppato nella notte a Gibilrossa, frazione di Misilmeri, Palermo. A lavoro diverse squadre di vigili del fuoco, oltre ai volontari della Protezione Civile, mentre diversi canadair stanno sorvolando la zona.

La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per tre province siciliane – Palermo, Messina e Trapani, mentre è allerta arancione per altre sei.

Nella notte è divampato un incendio a Gibilrossa, frazione di Misilmeri, provincia di Palermo. Le fiamme hanno lambito le ville che si trovano sul costone roccioso. Diversi residenti sono fuggiti in strada, altri si sono rifugiati sui tetti. Al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile.

Alte temperature e vento di scirocco, intensa notte di lavoro per i #vigilidelfuoco di #Palermo: tutte le squadre del Comando impegnate per #incendi vegetazione, 40 interventi fatti. Operazioni in corso ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri,Torretta e Prizzi #22settembre pic.twitter.com/5U313U6w3B

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2023