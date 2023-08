Lascia una foglia di salvia sotto al cuscino: il rituale antico amato dai nonni

I rimedi della nonna sono quelli più indicati contro ogni cosa. A tal proposito vogliamo parlarti della foglia di salvia sotto al cuscino. Ecco il rituale molto antico.

Quando pensiamo ai nonni non possiamo fare a meno di provare amore ed affetto verso quelle figure fondamentali della vita di ognuno di noi. Il loro mondo era sicuramente più semplice, in quanto non c’erano tutte le conoscenze di cui disponiamo oggi. Proprio per questo, i nostri nonni si appoggiavano molto ai rituali e a tutte quelle tradizioni che, a detta loro, erano in grado di risolvere ogni tipo di problema.

Uno dei rituali più antichi e apprezzati dai nonni è quello che riguarda la presenza di una foglia di salvia da collocare sotto al cuscino. Ecco a che cosa serve questo rituale e, soprattutto, come utilizzare la salvia per beneficiare delle sue proprietà.

Perché la salvia è così speciale?

Tra le piante aromatiche più preziose di sempre è impossibile non prendere in considerazione la salvia. Questa è perfetta per creare tisane, ma anche per dare un sapore più delicato ai vari alimenti.

Questo tipo di erba è però ampiamente impiegato anche in medicina poiché detiene grandi capacità antinfiammatorie e antibatteriche. Tra le innumerevoli proprietà si pensa che riesca a conferire un alito fresco. E’ poi in grado di alleviare i sintomi del raffreddore, trattare i dolori legati al ciclo mestruale e molto altro ancora.

Secondo gli esperti le foglie di queste piante vanno a conferire refrigerio a chi le utilizza, alleviando le punture di insetti, curando gli herpes e facilitando il processo di dimagrimento. Un prodotto naturale dalle mille potenzialità che, sicuramente, riesce ad avere molti più benefici rispetto a dei classici medicinali.

Il rituale della salvia: ecco come lo preparavano i nonni

Secondo alcuni nonni, mettere una foglia di salvia sotto il cuscino avrebbe dei risvolti molto positivi per quanto riguarda il riposo. Questo perché la pianta sarebbe in grado di allontanare le energie negative che possono causare insonnia ma anche incubi.

Questo rituale è molto facile da mettere in pratica, in quanto serviranno delle foglie di salvia provenienti da culture biologiche. Assicurati di creare un clima molto calmo all’interno della tua camera da letto. Brucia poi della salvia secca, in modo che il fumo della pianta possa impregnare le pareti della stanza.

Procurati della salvia fresca e posizionala sotto il tuo cuscino. Prima di poggiare la testa sullo stesso fai dei pensieri positivi e ripeti nella tua mente quali sono gli obiettivi che vorresti realizzare. Dopo mettiti a dormire e al risveglio ringrazia la salvia per il potere che questa avrà sprigionato durante la notte.

La salvia nei rituali: ecco come può migliorare la giornata

Quello citato sopra non è l’unico rituale della salvia di cui siamo a conoscenza. Sembra infatti che questa pianta sia spesso utilizzata per questi fini in ogni parte del mondo. Per purificare l’ambiente in cui vivi non dovrai far altro che procurarti degli stecchini di salvia da bruciare all’occorrenza.

Spegni la fiamma viva e utilizza il fumo per eliminare tutte le energie negative, soprattutto negli angoli della casa. La salvia può essere utilizzata anche per garantire la guarigione. In questo caso non dovrai far altro che preparare una vasca piena di acqua calda e mettervi all’interno delle foglie di salvia. Potrai quindi goderti il momento, sentendo come la tensione scivolerà via dal tuo corpo grazie al gradevole profumo liberato dalla pianta.

Gli esperti rivelano come la salvia riesca a generare pensieri positivi e a infondere uno stato di completa grazia a livello mentale. In questo caso il rituale prevede di bruciare del carbone vegetale all’interno di una ciotola e aggiungervi poi le foglie di salvia in modo che il fumo possa diffondersi nell’ambiente prescelto.

Scegli poi una posizione comoda che ti permetta di respirare quel gradevole aroma. Nel frattempo dovrai concentrarti su pensieri felici e allontanare tutte quelle preoccupazioni che rischiano di turbare il tuo umore. I benefici non tarderanno a palesarsi perché comunque, in ogni caso, avrai trovato del tempo da dedicare a te stesso e questo non potrà che far migliorare l’umore per il resto della tua giornata. Quali di questi vecchi rituali dei nonni proverai per scoprire le proprietà magiche della salvia?