Lascia l’auto davanti all’ingresso del condominio per giorni: la reazione dei vicini

Le vacanze dovrebbero rendere tutti meno stanchi e più propensi ad accettare quasi ogni situazione, ma purtroppo non è così.

Le vacanze sono il periodo dell’anno che attendiamo con più ansia in quanto dopo un intero anno di lavoro non vediamo l’ora di riposare. Oltretutto, le ferie sono un periodo che ogni lavoratore ha il diritto di lavorare. Se da un lato dovrebbe rilassarci, dall’altro ci rende ancora più nervosi.

Il biglietto sull’auto

Fare le vacanze in macchina ha sicuramente dei vantaggi e a meno che la destinazione non sia irraggiungibile con il mezzo, è preferibile viaggiare con la propria macchina. Innanzitutto, ci rende molto più liberi di poterci fermare quando lo desideriamo e poi è molto meno cara rispetto ad altre soluzioni.

L’unica pecca, a seconda della destinazione che si sceglie, è quella di riuscire a trovare il parcheggio anche perché in vacanza si preferirebbe parcheggiarla in un punto e non spostarla più. Questo non è del tutto semplice. Il consiglio infatti, è quello di trovare delle location facendo delle ricerche anche sul territorio. Su dove è possibile lasciare la macchina senza arrecare problemi ad altri.

Inoltre, bisogna assicurarsi di non dare fastidio alle persone che vivono o lavorano in quel determinato posto. I rischi sono anche alti se ci pensiamo bene, poiché mal che vada ci attende un bel carroattrezzi pronto a rovinarci la giornata o addirittura la vacanza. Questo significa che oltre a dover andare a recuperare il mezzo, bisognerà mettere mano al portafogli e ammettiamolo… le cifre non sono per niente irrisorie.

Cosa è accaduto ad una persona in vacanza

Facciamo una premessa. Quello che abbiamo detto fino ad ora riguarda un aspetto generale che però molto spesso viene sottovalutato. Generalmente chi è in vacanza non ha voglia di pensare a nulla e desidera solamente godersi i giorni di relax. Questo però non significa che è autorizzato a fare quello che gli pare.

Anzi. Immaginiamoci di vivere in una località turistica, ma noi conduciamo una vita normale. Immaginiamo poi che non possiamo andare al lavoro perché siamo bloccati da una macchina di un turista che l’ha parcheggiata malamente proprio li. Insomma, non è proprio piacevole.

Infatti, probabilmente un turista, si è trovato un bel bigliettino sul vetro della macchina da parte di qualcuno che si sarà sentito esasperato per quella determinata situazione. Non sappiamo dove sia avvenuto il tutto, ma considerata la lingua utilizzata per scrivere il messaggio, pensiamo in qualche paese della Spagna.

Non sappiamo inoltre, se al destinatario gli sarà servito di lezione, ma deve ringraziare che non è stato adottato alcun provvedimento nei suoi confronti se non un biglietto sul vetro della macchina. In realtà, poteva andargli molto peggio.

Cosa dice il biglietto in questione

Parliamo di un post pubblicato su un social a inizio di agosto di quest’anno. Insomma, nel pieno dell’estate. Il biglietto è scritto e stampato da computer e chi lo ha fatto si è premurato di metterlo all’interno di una cartellina trasparente. In questo modo, se avesse piovuto, l’inchiostro non sarebbe venuto via con l’acqua.

E’ stato scritto in lingua spagnola e ora ve lo traduciamo: “Questo veicolo è stato mal posteggiato per tutta la prima quindicina di giorni del mese di agosto perché il proprietario non si è preoccupato del fatto che gli abitanti facessero più o meno fatica ad entrare o uscire dalle proprie abitazioni. Quando tornerà dalla sua vacanza, sicuramente rilassato e riposato, si spera che sia tanto gentile da spostarlo“.

Ora, non sappiamo dove sia stata parcheggiata quest’auto e soprattutto come, ma da quello che abbiamo letto, si comprende molto bene che le persone che abitano li hanno avuto delle serie difficoltà ad entrare semplicemente in casa propria. Prima abbiamo detto che poteva andargli molto peggio, considerato persino che si parla di quindici giorni di agosto.

Infatti, qualcuno avrebbe potuto ricorrere anche ad un carroattrezzi rovinando le vacanze al diretto interessato. Insomma, va bene in vacanza ci dobbiamo andare tutti, ma questo non significa che siamo liberi di fare quello che ci pare.