“Lascia Forum”, l’indiscrezione: Barbara Palombelli sostituita proprio da lei?

By

Barbara Palombelli lascia Forum? Arriva l’indiscrezione che non piace ai fan. Proprio lei dovrebbe sostituire la moglie di Rutelli.

Forum da anni è una delle trasmissioni più seguite sulla rete del Biscione ma sembra che la sua amata conduttrice, Barbara Palombelli, sia pronta a fare le valigie. Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto.

Forum, il programma Mediaset pronto a cambiare presentatrice

Sono tantissimi anni che Forum va in onda. Il famoso programma di punta sulla rete del Biscione ha inaugurato la sua stagione televisiva nel lontano 1985. Ieri come oggi, il format ha mantenuto sempre le stesse caratteristiche: contendenti che si presentano dinanzi ad un giudice arbitro per avere una risoluzione a problemi di diversa natura: coniugale, ereditaria, familiare.

Nel corso degli anni, tante le conduttrici, perché sì, solo donne al timone di questa trasmissione, che hanno rappresentato al meglio il programma: Catherine Spaak, Rita Dalla Chiesa, Paola Perego e oggi Barbara Palombelli.

La moglie di Francesco Rutelli è volto della trasmissione dal 2013. Sembra però che per lei siano in arrivo delle novità non troppo positive. Si mormora che la competente giornalista sia pronta a lasciare la trasmissione.

L’indiscrezione ha rattristato i fan della Palombelli che a lei non vogliono rinunciare. Ma non è finita qui. Sapete l’ultima? Scelta anche la sua probabile sostituta: si tratta proprio di lei.

Addio a Barbara Palombelli? Lei pronta a prendere il suo posto

Sembra proprio che Barbara Palombelli non ci sarà nella nuova stagione di Forum. A partire dal 2023, la moglie di Francesco Rutelli potrebbe essere sostituita da una nuova conduttrice.

Come fa sapere AffariItaliani, il volto noto della trasmissione Mediaset che ha succeduto Rita Dalla Chiesa, già da un po’ di tempo starebbe meditando la decisione di lasciare Forum.

La stanchezza e la necessità di prendersi un po’ di tempo per sé stessa sarebbe la ragione addotta da Barbara per lasciare le redini del programma che grazie a lei ha portato però record di ascolto alla rete del Biscione.

Se la notizia dovesse essere confermata, i fan ne sarebbero rattristati. Barbara dal 2013 rappresenta il volto del programma e il pubblico non ha intenzione di rinunciare a lei. Sembra però decisa, la conduttrice, a voltare pagina e a chiudere questo capitolo importante sia professionale che personale, della sua vita.

Ma non è tutto. Si mormora che sia stata proprio la moglie di Rutelli a scegliere anche il suo successore. Sapete chi potrebbe subentrare al suo posto? La bravissima e bellissima collega Veronica Gentili.

La conduttrice di Controcorrente sarebbe la candidata a prendere il posto di Barbara Palombelli alla guida di Forum. Che cosa ne sarà invece della moglie di Rutelli? Per quanto ne sappiamo, Barbara potrebbe continuare ancora per una stagione a condurre Stasera Italia prima di concedersi la meritata pensione.

Veronica e Barbara sono non soltanto colleghe ma anche amiche. C’è grande stima e rispetto tra di loro. La Palombelli sarebbe felice di lasciare il timone a Veronica, grande professionista e anche lei figura di spicco della rete del Biscione, amatissima da molti telespettatori.

Per il momento si tratta però soltanto di indiscrezioni. Ancora nessuna notizia certa è arrivata. La conduttrice non si è esposta su questa questione delicata. Sebbene i telespettatori amino Veronica Gentili, ancor più affetto nutrono nei confronti di Barbara Palombelli che da anni rappresenta il volto familiare di Forum.

Se la conduttrice dovesse decidere di lasciare la barca sarebbe davvero un grande dispiacere per i suoi fan. Eppure, Barbara però sembra intenzionata a godersi la famiglia che è fino ad ora ha dovuto fare a meno di lei. Mamma di quattro figli, non vede l’ora di chiudere le porte del tribunale di Forum e di godersi finalmente casa.